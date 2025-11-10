¡ÚÂ®Êó¡ÛÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö¸ûÎ±¡×¤¬·èÄê¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Î¸ûÎ±ÀÁµá¤ò¿À¸ÍÃÏºÛ¤¬Ç§¤á¤ë¡¡¿ÈÊÁ¹´Â«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¡¡¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»µ¿¤¤¤ÇÂáÊá
¡¡¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤·¤¿¡¢£Î£È£ËÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Î¸ûÎ±ÀÁµá¤ò¿À¸ÍÃÏºÛ¤ÏÇ§¤á¡¢¸ûÎ±¾õ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡¢¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡¢
¡¡¢¦µîÇ¯£±£²·î£±£³Æü¤ª¤è¤Ó£±£´Æü¡¢¼«¤é¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÀôÂçÄÅ»ÔÄ¹Áªµó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÃÝÆâµÄ°÷¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ð¤¤¤Í¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡£¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¦ÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤Ï¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î°Ñ°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç·ã¤·¤¤ÈðëîÃæ½ýÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢µîÇ¯£±£±·î¤ËµÄ°÷¼¿¦¡£º£Ç¯£±·î¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î©²Ö»á¤ÎÈ¯¿®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÊ¼¸Ë¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬¡ÖÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤òÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÂáÊá¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯£¶·î¤ËÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤ÎºÊ¤¬Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ò·º»ö¹ðÁÊ¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï¡¢Æ¨Ë´¤äºá¾Ú±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤Ø¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢£±£±·î£¹Æü¤ËÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÈ¯¸À¤·¤¿»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£±·î£±£°Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ë¸ûÎ±ÀÁµá¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤ÏÀÁµá¤òÇ§¤á¡¢¸ûÎ±¾õ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÈïµ¿¼Ô¸ûÎ±¡×¤Î¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¿ÈÊÁ¹´Â«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¸ûÎ±´ü´Ö¤Ï£±£°Æü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸¡¤¬ÀÁµá¤·¤ÆÃÏºÛ¤¬Ç§¤á¤ì¤Ð¡¢£±£°Æü´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï¤³¤Î£±£°Æü¡Á£²£°Æü´Ö¤Ç¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ò£±.µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¡¢£².ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤¹¤ë¤«¡¢£³.½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤·µ¯ÁÊÉÔµ¯ÁÊ¤òÄÉ¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£