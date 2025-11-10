中島美嘉、中学から友人の結婚式に参列 青いロングドレス姿に反響「お二人とも綺麗すぎる」「幸せしか感じない!!」
歌手の中島美嘉（42）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。ドレスアップし同級生と写る“結婚式ショット”を公開した。
【写真】「素敵です」結婚式に参列した青いロングドレス姿の中島美嘉
中島は「旅の思い出といいながら 中学生からの友達の挙式に呼んでもらえて 初めてのグアムでした！」とつづり、肩を出した青いロングドレスをまとい、ウェディングドレス姿の友人と並んだほほ笑ましい2ショットを披露している。
リゾート感あふれるスカイブルーの海に、白い砂浜で撮影されたにこやかな写真からは、友人との仲の良さが伝わってきた。
この投稿にファンからは「お二人とも素敵です」「幸せそお」「幸せしか感じない!!」「お二人とも綺麗すぎる」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵です」結婚式に参列した青いロングドレス姿の中島美嘉
中島は「旅の思い出といいながら 中学生からの友達の挙式に呼んでもらえて 初めてのグアムでした！」とつづり、肩を出した青いロングドレスをまとい、ウェディングドレス姿の友人と並んだほほ笑ましい2ショットを披露している。
リゾート感あふれるスカイブルーの海に、白い砂浜で撮影されたにこやかな写真からは、友人との仲の良さが伝わってきた。
この投稿にファンからは「お二人とも素敵です」「幸せそお」「幸せしか感じない!!」「お二人とも綺麗すぎる」などのコメントが寄せられている。