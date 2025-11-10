風力タービンのブレードが突然折れ、落下した/WBZ via CNN Newsource

マサチューセッツ州プリマス（WBZ）米マサチューセッツ州プリマスで風力タービンのブレード（羽根）が折れ、クランベリー湿原に落下する事案があった。

事案は7日午後2時前に発生した。プリマス消防署によると、近隣住民がブレードの1枚がないことに気づき、通報したという。

地元テレビ局WBZのヘリコプターから撮影された映像には、クランベリー湿原の地面にブレードが転がり、破片が周囲にちらばっている様子が映っていた。当局によると、ブレードの長さは約23〜30メートル。タービンのブレードを固定している部分は焦げているように見える。

消防署長は報道発表で、「幸いなことにけが人はなく、タービンは設計通り自動的に停止した」と述べた。

風力タービンのすぐそばに住んでいるケリー・コステロさんは、「突然、爆発したような、ごう音が聞こえた」と語った。「もしあれがもう少し回転して、そこに飛んできたらと思わずにはいられなかった。私は文字通り、自分の部屋の窓際に座っていた。子どもたちの部屋もすぐ隣にあるので、どうなっていただろうと」

近隣住民のデービッド・デイラーさんは、ブレードが落ちた時、家が揺れたと話す。「ゴロゴロという音が聞こえ、家の中で実際に揺れを感じた。小さな地震のようだった」

デイラーさんによると、約10年前に風力タービンが設置された当時、地域住民は今回のような事態を懸念した。

住民らによると、タービンは設置後25年間、メンテナンスの必要はないと説明を受けたという。

「これらのタービンはすべて同時に建設され、同時に稼働を開始したので、今すべてに同じ不具合が生じる可能性は当然ある。数週間、数日、あるいは数時間後なのか、分からない」（デイラーさん）

消防当局は7日、現場の撤去作業を行い、住民への危険はないと述べた。タービン運営会社は原因の調査を進めている。

これは、マサチューセッツ州で発生した風力タービン不具合の最新事例だ。昨年にはナンタケット湾で風力タービンのブレードが破損し、鋭利なグラスファイバーの破片が地元の海岸に打ち上げられた。