11月9日、兵庫県警は政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）を逮捕した。1月に亡くなった元県議の竹内英明氏に対し、虚偽の情報を発信し名誉を傷つけた容疑だ。被害者が死亡した後に名誉毀損で立件されるのは異例といわれる。

【写真】生前の竹内英明・元県議のHP 議員辞職直前まで頻繁に更新されているが、最後は胸が痛むような内容の投稿となっていた

きっかけはちょうど1年前、昨年11月に投開票が行われた兵庫県知事選挙だった。知事選に立候補した立花容疑者は自身の当落そっちのけで、不信任決議を受けて失職した斉藤元彦前知事の応援に回った。いわゆる“二馬力選挙”だ。返す刀で、斉藤前知事の違法行為を告発して亡くなった元県民局長や、告発文書の真偽をただす百条委員会の奥谷謙一委員長、委員の丸尾牧県議、そして竹内県議らに対するデマをSNSで発信し、街頭演説で聴衆を煽った。中でも“斎藤知事失職の黒幕”などと名指しされた竹内県議への誹謗中傷や嫌がらせはすさまじく、家族への危険を感じた彼は議員を辞職。それでも攻撃は止まず、年が明けた1月18日に命を絶ってしまった。

立花孝志氏と、大揺れの兵庫県（兵庫県庁）

さらなる追い打ちをかけたのが他ならぬ立花容疑者だった。「（竹内氏は）任意の事情聴取を受けていた」「逮捕されるのが怖くて自ら命を絶った」などとSNS等で発信したのだ。直後に兵庫県警のトップが「全くの事実無根であり明白な虚偽」と全面否定すると、慌てて自身のYouTubeチャンネルで謝罪して見せた。ところがその舌の根も乾かぬうちに、彼は新たな動画で都合の良い主張を拡散させたのだ。立花容疑者の卑劣極まりない行為を改めて振り返る。

（以下は「デイリー新潮」1月23日配信記事からの再録です）

1月20日に配信された「立花孝志」チャンネルでの発言から一部を抜粋する。

＊＊＊

立花：竹内元県議がお亡くなりになったことで、一部公開していたもの（動画）を非公開にしたりしてですね、「逃げてる」という指摘もいただいておりますが、（中略）僕はおかしいと思ったらこれからも指摘するし、間違った時にはごめんなさい――。いっぱいやっているから間違うこともあるんですよ。今回も竹内さんに関しては、僕の認識ではお亡くなりになる1月18日までに、僕はそんなに何か批判や誹謗中傷したっていう記憶はないんですよ。もちろんね、お亡くなりになった後に「逮捕されそうだ」とか「任意の事情聴取を受けている」とか言っていたけれど、個々については別にそんなに命を絶つようなことではないと思っているんですよ。

「いっぱいやっているから間違うこともある」というレベルの間違いではなかったはずだ。しかも、竹内氏が亡くなる前に「批判や誹謗中傷した記憶はない」と言う。

立花氏はパワハラ疑惑などを追及された斎藤元彦兵庫県知事（47）の失職を受け昨年10月31日に告示された出直し知事選に立候補した。ところが、本人に当選する意思はなく、再選を目指す斉藤氏の支援に回った。選挙運動では、百条委員会で斉藤氏を追及した県議らを追い詰めた。その中の一人が竹内氏だった。

「電話線は抜いた」

立花氏は「竹内の事務所にも行く」「皆さん、竹内を見かけたとか、Twitterとかでダーッと書いてください。僕、追いかけに行きますから」と街頭演説で呼びかけていた。彼が聴衆を煽ったことは間違いない。竹内氏と同じ「ひょうご県民連合」に所属する上野英一県議は言う。

「YouTubeをはじめとするSNSの誹謗中傷、これがあまりにも酷かった。私のところにまで無言電話がかかってきたほどですから、竹内くんの家にはもっとかかっていたと思います。ですから、彼の奥さんも『政治の道から退いてほしい』と言っていたそうです」

竹内氏と古くからの知人も口を揃える。

「嫌がらせの電話をお子さんが取ってしまったこともあったそうです。『そういうことがあるから、電話線は抜いてしまった』とも言っていました。ピンポンダッシュもあったそうですし、彼よりも先に家族が参ってしまったんです。それで彼は県議を辞職したんです」

もちろん立花氏は、自分以外の者が行った誹謗中傷やイタ電、ピンポンダッシュなどは無関係と言うに違いない。立花氏の弁明は続く。

「自ら命を絶つような人は政治家しちゃいかん」

立花：今回、（自殺の原因が）竹内さんに対する誹謗中傷なのか批判なのかわかりません。もちろん誹謗中傷もあったんでしょうけど、自ら命を絶つようなことだったんですかね。これで亡くなられちゃうと、批判できなくなるじゃないですか。人が亡くなったからといって、感情論に流されてほしくないんですよ。（中略）僕は竹内さんとはお会いしたことも話したこともありませんが、同じ政治家として、どうして何も言わなかったんですか。もちろん、言えないぐらい急に心が蝕まれていった、病んでいったことは否定できません。その可能性、むしろ高いんでしょう。そうなってくると、本当に注意喚起をしないと、これくらいのことで自ら命を絶つような人は政治家しちゃいかんと思います。

立花氏の推測通り、議員バッジを外すころの竹内氏は病んでいたと指摘するのは前出の上野県議だ。

「知事選の明くる日、竹内くんは辞職するということで『上野さん、ちょっとよろしいですか。別室で話をしたいんです』と声をかけてきました。話し方こそ変わりませんでしたが、これまで鬱病の人を見る機会があったので、かなり病んでいるように感じました。『子供が学校に行けない』とも言っていました」

前出の知人も言う。

県民局長も冒涜

「知事選中に竹内さんのお母さんが亡くなられたんです。ずっと入院されていたのですが、息子に対する誹謗中傷の話が耳に入ってしまい、『自分のせいで早く死なせてしまった』と落ち込んでいました。また、議員バッジを外した直後に連絡したときには『立花が家に押しかけるみたいなことを言っていて、家族が恐怖を感じている。家族に危害を加えられる恐れがあって、一歩も家から出られなくなった。苦渋の決断だけど、辞めたから収まると思う。あとは収まるのを待つだけ』とも言っていたのですが……」

だが、知事選後も誹謗中傷が止むことはなかった。政治家としての批判であれば、竹内氏のみに届けばいいことだ。だが、それが家族に及んだことで、竹内氏は病んでしまった。知人が続ける。

「竹内さんは県議として、斎藤知事のおかしいところを議会で追及しました。そのきっかけとなった、告発文書を書いた県民局長が亡くなったことが『悔しい』と。彼は県議として5期目でしたから、以前から県民局長が人望のある人物であることを知っていたようです。不倫の噂もあったけど、竹内さんは『そんな噂話は告発文とは無関係だから触れちゃいけない』と気を遣っていたんです。しかし、立花は『県民局長は10人と不倫』などのデマを流布した。県民局長が亡くなったことはもちろん、そういうことにも竹内さんは心を痛めていたんです」

事実を批判するのとデマで冒涜するのとは次元の異なる話だ。デマで聴衆を煽って誹謗中傷に走らせるような人は、政治家などすべきではない。

＊＊＊

立花容疑者は執行猶予中の身だった。NHKの受信契約を結ぶ顧客の情報を不正に取得し、その情報を暴露すると伝えてNHKの業務を妨害したことで、不正競争防止法違反と威力業務妨害などの容疑に問われ、23年に懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が確定していた。その後の彼は兵庫県知事選をはじめ、泉大津（大阪）市長選、千葉県知事選、三木（兵庫）市長選、参院選（兵庫選挙区）に立て続けに選挙に出ては落選していた。12月の伊東（静岡）市長選も出馬すると発表したばかりだった。まるで執行猶予期間中の逮捕を逃げ回るかのように……。だが、今回の逮捕で有罪となれば、実刑になる可能性が高いとみられる。

立花容疑者を刑事告訴した竹内氏の妻は、告発後の会見で「声を上げられない人間を痛めつけ、追いやる行為が許されていい訳がない。夫の死を無駄にしたくない」と語っていた。

デイリー新潮編集部