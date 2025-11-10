ロンドン序盤、円売り優勢に始まる 欧州株が急反発＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、円売り優勢に取引を開始している。週末に米議会がつなぎ予算案の成立に関して前向きに進展したこと受けてリスク選好の動きが広がっている。週明けの欧州株式市場では独ＤＡＸ指数が１．５％高で寄り付くなど急反発している。



ドル円はロンドン朝方に154.15レベルまで高値を伸ばしたあと、足元でも154円付近に高止まりしている。クロス円も総じて高く、ユーロ円は178.27レベル、ポンド円は202.75レベルに本日の高値を伸ばしている。



USD/JPY 153.98 EUR/JPY 178.16 GBP/JPY 202.60

