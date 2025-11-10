『マッサン』再放送（C）NHK

　NHKは10日、2014年の連続テレビ小説『マッサン』の再放送決定を発表した。総合テレビで12月22日放送スタート（月〜金　後0：30　※NHK ONEで同時・見逃し配信予定）。

【写真】『マッサン』名シーン 政春＆エリーの2ショット

　ウイスキーづくりに目覚めたマッサンこと亀山政春と、母国スコットランドを離れて来日した妻・エリーとが、数々の苦労を二人三脚で乗り越え、激動の時代をまっすぐに生きる愛と冒険の物語。再放送にあたり、玉山鉄二がコメントを寄せた。

■主人公・亀山政春役 玉山鉄二のコメント
『マッサン』が再放送されます！あの時のことを振り返ると、私の人生において激動の1年でした。11年経った今でも、街で「マッサン！」と声をかけて頂けたり。 その度に素晴らしい作品に巡り合えたと実感しています。私の身体の半分はマッサンなのかもしれません（笑）。シャーロットと描いた、笑い、泣き、苦しみ、苛立ち、そんな夫婦愛を楽しんで頂けたら幸いです。私とシャーロットの夫婦を支えてくださった、共演者の皆様、スタッフの皆様、マッサンファンの皆様、マッサン夫婦に大きな愛をくださり本当にありがとうございました。私の一生の宝物です。 是非是非、ご覧になってください。

■物語
単身スコットランドに渡り、ウイスキー醸造技術を学ぶ政春（玉山鉄二）は、エリー（シャーロット・ケイト・フォックス）と出会い恋に落ちる。国産初のウイスキー誕生を夢見るマッサンと、母国を離れ初めて日本にやってきたエリーには、次々と試練が待ち受けていた。激動の時代を夫婦の絆でまっすぐに生きるマッサンとエリーの愛と冒険の物語。

■キャスト・スタッフ
【作】羽原大介
【音楽】富貴晴美
【主題歌】中島みゆき 「麦の唄」
【語り】松岡洋子
【出演】
玉山鉄二 シャーロット・ケイト・フォックス
相武紗季 八嶋智人 早見あかり 西田尚美 濱田マリ 江口のりこ
浅香航大 堀井新太 泉澤祐希 酒井若菜 温水洋一 螢雪次朗
前田吟 西川きよし 小池栄子 風間杜夫 泉ピン子 堤真一 ほか
【初回放送】2014年9月29日から2015年3月28日 総合テレビ「連続テレビ小説」にて放送