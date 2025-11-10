通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．３％付近に低下
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．３％付近に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.31 5.37 6.21 6.33
1MO 8.15 5.84 6.79 7.04
3MO 8.71 6.05 7.46 6.96
6MO 9.01 6.31 7.97 7.22
9MO 9.16 6.45 8.24 7.38
1YR 9.24 6.61 8.43 7.53
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.07 7.60 6.28
1MO 7.97 8.17 6.64
3MO 8.33 8.33 6.82
6MO 8.78 8.80 7.13
9MO 9.05 9.06 7.32
1YR 9.24 9.31 7.50
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は７．３％付近での推移。東京午前の７．５％付近から小幅に低下している。目先の変動期待はかなり抑制されてきている。一方で、９カ月や１年物は９％を上回っており、引き続き変動性の高い通貨ペアであることが示されている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.31 5.37 6.21 6.33
1MO 8.15 5.84 6.79 7.04
3MO 8.71 6.05 7.46 6.96
6MO 9.01 6.31 7.97 7.22
9MO 9.16 6.45 8.24 7.38
1YR 9.24 6.61 8.43 7.53
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.07 7.60 6.28
1MO 7.97 8.17 6.64
3MO 8.33 8.33 6.82
6MO 8.78 8.80 7.13
9MO 9.05 9.06 7.32
1YR 9.24 9.31 7.50
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は７．３％付近での推移。東京午前の７．５％付近から小幅に低下している。目先の変動期待はかなり抑制されてきている。一方で、９カ月や１年物は９％を上回っており、引き続き変動性の高い通貨ペアであることが示されている。