¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡¹Åç11¡½14»øJAPAN¡Ê2025Ç¯11·î10Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï10Æü¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï11¡½14¤ÎÍðÂÇÀï¤Ç¡¢²ÝÂê¤È¼ý³Ï¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï14°ÂÂÇ¤Ç11ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¼ã¸ñ¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë·×14°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢11ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÂÇÀþ¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢º£Æü³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤Ï´ò¤·¤µ¤òÈ¼¤Ã¤¿¶Ã¤¤À¡£¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¡¢¤ß¤ó¤ÊÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£Âª¤¨¤¿ÂÇµå¤â¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥óÌî¼ê9¿Í¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤ÏºäÁÒ¤Î27ºÐ¡£9¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð24¡¦7ºÐ¤Î¼ã¤¥Ê¥¤¥ó¤ÏÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ»ø¤ËÄ©¤ó¤À¡£½é²ó¤ËÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤â¡¢È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤¿¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê½¸ÃæÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï0¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤À¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó3ÈÖ¼ê¡¦¶ùÅÄ¤«¤éÀèÆ¬¤Îº´Æ£·¼¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£1»àÆóÎÝ¤«¤é9ÈÖ¡¦ÃæÂ¼µ®¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¡¢1ÈÖ¡¦µ×ÊÝ¤â±¦Á°ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡£2ÈÖ¡¦ÌðÌî¤¬ÃæÁ°¤Ø¤Î2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ºäÁÒ¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÍ·¥´¥í¤ÇÆ±ÅÀ¡£2»à»°ÎÝ¤«¤é5ÈÖ¡¦ÎÓ¤¬ÃæÁ°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½é²ó¤Î¹¶·âÆ±ÍÍ¡¢ÂÇ¼Ô9¿Í¤Ç5°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£°ÂÂÇ¤Ë2ÅðÎÝ¤òÍí¤á¤ë¤Ê¤É¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤â¶î»È¤¹¤ëÌÔ¹¶¤Ç5ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£4¡¢5²ó¤Ë¤â»Íµå¤äÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢9¡½14¤Î9²ó¤Ë¤Ï¾¾»³¤ò¹¶¤á¡¢4ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤Îµ×ÊÝ¤¬3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯Ìî¼ê¤Ç¤ÏÃæÂ¼µ®°Ê³°¡¢Á´°÷¤¬°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£ÃæÂ¼µ®¤â2»Íµå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¤Ä¤Ê¤®¤ËÅ°¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢Ìî¼ê¤Ç¤¹¤Í¡¢´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤Í¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¡¢Íèµ¨8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¡¼¥×¡£½©¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡£