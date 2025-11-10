ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」。第１弾の「コント・デ・ンガナ」は、ロングコートダディ（堂前、兎）、ニッポンの社長（辻、ケツ）、セルライトスパ（肥後、大須賀）、蛙亭（中野、イワクラ）という関西コント師４組と、毎回1人出演する関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”によるユニットコント番組だ。

10日（月）の『コント・デ・ンガナ』は、乃木坂46の五百城茉央をゲストに迎え、「はてはて村のバスケ部」「派閥争い」「預言者」の3本をお届けする。

「はてはて村のバスケ部」は、日本の最果てにある村「はてはて村」を舞台にした、大作コント。高校バスケ部の兎、大須賀、肥後、辻とマネージャーの五百城が、最初で最後の公式戦を翌日に控えて盛り上がっている。そこに、小学生の頃東京に引っ越し、インターハイにも出場した同級生・堂前が帰ってきて、翌日の試合にチームメイトとして出てくれることに！ しかし、一緒にプレーしてみると、何やら様子がおかしくて…?

「派閥争い」の舞台は大病院。患者に寄り添う正義の医師・辻と、経営至上主義の医師・肥後は、日頃から価値観の違いで対立している。そんな2人がある日、それぞれの部下を引き連れて廊下を歩いていると、運悪く鉢合わせてしまう！そして、2人が睨み合いの果てに開始したのは、まさかの○○対決！？辻、肥後に続いて、部下たちもとある対決に巻き込まれていくのだが…台本ナシのガチンコ対決に、手に汗握ること間違いなし！

「預言者」は、神の言葉を伝える預言者（イワクラ）と民衆（肥後、大須賀、堂前、兎、中野）のコント。預言者が街頭に立って預言を語るも、飢えに苦しむ民衆は、まったく耳を貸さずに素通りしてしまう。しかし、預言者が官能的な言葉を放ったとたん、民衆は吸い寄せられるように近づいてきて…。民衆の気を引くために、預言者の言葉が次第にエスカレートしていく！？

エンディングでは、NGシーンや五百城のコメントもお届け！

