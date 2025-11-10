アサックス、上期経常が37％増益で着地・7-9月期も2.3倍増益

アサックス <8772> [東証Ｓ] が11月10日大引け後(17:15)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期非連結比37.1％増の27.8億円に拡大し、通期計画の53.7億円に対する進捗率は51.9％に達し、5年平均の48.0％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期非連結比17.7％減の25.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期非連結比2.3倍の16.4億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の70.9％→65.8％に低下した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース

