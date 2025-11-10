投信・基準価額騰落率ランキング 11月第1週（11月4日～11月7日） 投信・基準価額騰落率ランキング 11月第1週（11月4日～11月7日）



11月第1週の上昇率ランキングの1位と2位は東証上場のインフラファンドを主要投資対象とするファンドです。MMパワー合同会社によるTOB（株式公開買付け）が発表されたジャパン・インフラファンドが急騰し、他のインフラファンドも上昇したのを受けた形です。



下落ランキング1位と3位のファンド下落要因は分配金の支払いです。「三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）」は1370円、「先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）」は820円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +8.82％ 日本インフラ投信ファンド

運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント



2位 +6.93％ カレラインフラ・ファンド

運用会社:カレラアセットマネジメント



3位 +3.24％ ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（株式型）

運用会社:ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -10.67％ 三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 -9.66％ ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ エドテック

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 -9.14％ 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



株探ニュース

