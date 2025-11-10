イヒョンジュンがW杯予選の韓国代表に選出…今季18.6得点で好調の長崎を支える25歳

韓国バスケットボール協会は11月4日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window1」に向けた男子韓国代表（FIBAランキング56位）のメンバー12名を発表。長崎ヴェルカに所属するイヒョンジュンが名を連ねた。

現在25歳のイヒョンジュンは、201センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）と同じデイビッドソン大学出身で、2023年にGリーグのチームでキャリアを始めた。2023－24シーズン終盤に大阪エヴェッサへ加入したものの、翌2024－25シーズンはオーストラリアのイラワラ・ホークスでプレー。今シーズンから長崎ヴェルカに活躍の場を移し、ここまで15試合全てに先発出場し18.6得点5.9リバウンド2.7アシストをマーク。長崎の西地区首位に大きく貢献している。

日本と同じグループBに入った韓国は11月28日、12月1日に中国（同27位）と対戦。3月1日にはWindow2で日本（同22位）と激突する。今年7月に行われた国際強化試合で日本と対戦した際には、2戦合計で44得点18リバウンドと日本の前に立ちはだかった韓国の若きエース。世界での更なる飛躍にも注目したい。

今季最多の28得点をあげたイヒョンジュンのプレー集【動画】