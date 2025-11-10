Nextorage、microSD/SDのマルチスロットカードリーダー UHS-II規格対応 スマホ向けType-Cアダプターが付属
Nextorage株式会社は、microSDXCおよびSDXCメモリーカードに対応したマルチスロットカードリーダー「NX-MMF1CL」を、11月12日（水）にAmazon Nextorage公式ストアで発売する。市場想定価格は4,980円。
SDXC、microSDともにUHS-II規格に対応したメモリーカードリーダー。インターフェースはUSB 5Gbps（USB 3.2 Gen 1）で、ポートタイプはUSB Type-C。重量がおよそ14gと小型軽量としており、携帯性に優れるという。
I字型のUSB C to Cアダプターが付属。スマートフォンやタブレットと接続しての活用も想定している。
なお、11月19日（水）から11月21日（金）にかけて幕張メッセで開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2025」にて、本製品も展示する予定という。対応カード（上段）：microSDXCメモリーカード（UHS-I/UHS-II） 対応カード（下段）：SDXCメモリーカード（UHS-I/UHS-II） インターフェース：USB 5Gbps ポートタイプ：USB Type-C 電源：USBバスパワー（外部電源なし） 動作温度：0～60℃ 動作湿度：95%以下（結露なきこと） 保存温度：－20～60℃ 保存湿度：95%以下（結露なきこと） 外形寸法：約34×50×11mm 質量：約14g 同梱物：USB Type-C to Cケーブル（50cm）、USB C to Cアダプター 保証期間：購入日から1年間