北村有起哉、“長男との親子2ショット”に反響「かわい〜親子」「パパとのツーショット最高！」
俳優の北村有起哉（51）が10日、自身が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10:00）の公式SNSに登場。小倉家“男子チーム”の2ショットが公開された。
【写真】「かわい〜親子」北村有起哉＆“長男”小瀧望の2ショット
投稿では「先日の #小瀧望 さんのインスタライブは絶賛アーカイブ中です!!!#北村有起哉 さんも参戦してコール＆レスポンスが誕生 燃やすのは〜!?心の火だけ〜」とつづられ、北村の息子役を演じるWEST.・小瀧望（29）との仲良し感あふれる“親子”2ショットを披露している。
この投稿には「かわい〜親子」「素敵なツーショット」「パパとのツーショット最高！」「北村さんこんな面白い方とは」との反響が寄せられていた。
本作は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも本作の見どころの一つとなっている。
【写真】「かわい〜親子」北村有起哉＆“長男”小瀧望の2ショット
投稿では「先日の #小瀧望 さんのインスタライブは絶賛アーカイブ中です!!!#北村有起哉 さんも参戦してコール＆レスポンスが誕生 燃やすのは〜!?心の火だけ〜」とつづられ、北村の息子役を演じるWEST.・小瀧望（29）との仲良し感あふれる“親子”2ショットを披露している。
本作は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも本作の見どころの一つとなっている。