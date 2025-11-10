乃木坂46愛宕心響、名前にちなんだテーマでグラビア撮影 自然の中で澄んだ“存在感”
乃木坂46・6期生の愛宕心響が、28日発売の『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）に登場する。
【アザーカット】まぶしすぎる笑顔！さまざまな衣装で魅せる一ノ瀬美空
愛宕は、乃木坂46・6期生の連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」第2回に登場。毎号異なるテーマでメンバーの魅力を掘り下げる本企画。今回は、名前にもある“響”の文字にちなみ、テーマを「残響」として撮影を行った。
舞台となったのは、都会の中にありながら静けさを感じられる自然のロケーション。街の喧騒から少し離れたその空間で、愛宕が放つ澄んだ存在感を、響き合うように丁寧に切り取った。お淑やかで美しく、余韻を残すカットの数々となっている。
26日に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46。同誌では5期生の一ノ瀬美空が表紙・巻頭グラビアを飾り、中面には4期生の田村真佑が登場する。
ほか同誌には、いぎなり東北産・伊達花彩、AKB48 19期研究生・花田藍衣、僕が見たかった青空、土田優空、HKT48・福井可憐らが登場する。
【アザーカット】まぶしすぎる笑顔！さまざまな衣装で魅せる一ノ瀬美空
愛宕は、乃木坂46・6期生の連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」第2回に登場。毎号異なるテーマでメンバーの魅力を掘り下げる本企画。今回は、名前にもある“響”の文字にちなみ、テーマを「残響」として撮影を行った。
舞台となったのは、都会の中にありながら静けさを感じられる自然のロケーション。街の喧騒から少し離れたその空間で、愛宕が放つ澄んだ存在感を、響き合うように丁寧に切り取った。お淑やかで美しく、余韻を残すカットの数々となっている。
26日に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46。同誌では5期生の一ノ瀬美空が表紙・巻頭グラビアを飾り、中面には4期生の田村真佑が登場する。
ほか同誌には、いぎなり東北産・伊達花彩、AKB48 19期研究生・花田藍衣、僕が見たかった青空、土田優空、HKT48・福井可憐らが登場する。