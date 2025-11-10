[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇130銘柄・下落127銘柄（東証終値比）
11月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは288銘柄。東証終値比で上昇は130銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは30銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6958> 日本ＣＭＫ 521.1 +66.1（ +14.5%）
2位 <2186> ソーバル 1001 +100（ +11.1%）
3位 <6753> シャープ 930 +81.6（ +9.6%）
4位 <7378> アシロ 1300 +110（ +9.2%）
5位 <6549> ＤＭソリュ 1600 +123（ +8.3%）
6位 <9519> レノバ 877.1 +67.1（ +8.3%）
7位 <4258> 網屋 4240 +305（ +7.8%）
8位 <4933> Ｉｎｅ 1675 +120（ +7.7%）
9位 <6486> イーグル工 2970 +198（ +7.1%）
10位 <2432> ディーエヌエ 2786 +178.0（ +6.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 72.5 -28.5（ -28.2%）
2位 <2418> ツカダＧＨＤ 472 -94（ -16.6%）
3位 <4182> 菱ガス化 2528 -429.0（ -14.5%）
4位 <9753> ＩＸナレッジ 1341 -175（ -11.5%）
5位 <4911> 資生堂 2290 -295.5（ -11.4%）
6位 <8226> 理経 484 -58（ -10.7%）
7位 <7247> ミクニ 355 -38（ -9.7%）
8位 <3772> ウェルス 1000 -100（ -9.1%）
9位 <4415> ブロードＥ 1085 -102（ -8.6%）
10位 <4960> ケミプロ 338.1 -25.9（ -7.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 930 +81.6（ +9.6%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2786 +178.0（ +6.8%）
3位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3055 +176.5（ +6.1%）
4位 <5631> 日製鋼 9200 +328（ +3.7%）
5位 <5333> ガイシ 3000 +83.0（ +2.8%）
6位 <9008> 京王 3760 +80.0（ +2.2%）
7位 <4005> 住友化 440.4 +2.8（ +0.6%）
8位 <1808> 長谷工 2679 +15.5（ +0.6%）
9位 <6723> ルネサス 1860 +10.0（ +0.5%）
10位 <4519> 中外薬 7277 +39（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4911> 資生堂 2290 -295.5（ -11.4%）
2位 <8802> 菱地所 3249 -140.0（ -4.1%）
3位 <8354> ふくおかＦＧ 4455 -102（ -2.2%）
4位 <8001> 伊藤忠 9390.4 -59.6（ -0.6%）
5位 <6976> 太陽誘電 3530 -20.0（ -0.6%）
6位 <6472> ＮＴＮ 363.4 -1.9（ -0.5%）
7位 <7269> スズキ 2223.1 -11.4（ -0.5%）
8位 <4902> コニカミノル 619.8 -2.8（ -0.4%）
9位 <6526> ソシオネクス 2332 -10.0（ -0.4%）
10位 <6326> クボタ 2097 -8.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6958> 日本ＣＭＫ 521.1 +66.1（ +14.5%）
2位 <2186> ソーバル 1001 +100（ +11.1%）
3位 <6753> シャープ 930 +81.6（ +9.6%）
4位 <7378> アシロ 1300 +110（ +9.2%）
5位 <6549> ＤＭソリュ 1600 +123（ +8.3%）
6位 <9519> レノバ 877.1 +67.1（ +8.3%）
7位 <4258> 網屋 4240 +305（ +7.8%）
8位 <4933> Ｉｎｅ 1675 +120（ +7.7%）
9位 <6486> イーグル工 2970 +198（ +7.1%）
10位 <2432> ディーエヌエ 2786 +178.0（ +6.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 72.5 -28.5（ -28.2%）
2位 <2418> ツカダＧＨＤ 472 -94（ -16.6%）
3位 <4182> 菱ガス化 2528 -429.0（ -14.5%）
4位 <9753> ＩＸナレッジ 1341 -175（ -11.5%）
5位 <4911> 資生堂 2290 -295.5（ -11.4%）
6位 <8226> 理経 484 -58（ -10.7%）
7位 <7247> ミクニ 355 -38（ -9.7%）
8位 <3772> ウェルス 1000 -100（ -9.1%）
9位 <4415> ブロードＥ 1085 -102（ -8.6%）
10位 <4960> ケミプロ 338.1 -25.9（ -7.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 930 +81.6（ +9.6%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2786 +178.0（ +6.8%）
3位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3055 +176.5（ +6.1%）
4位 <5631> 日製鋼 9200 +328（ +3.7%）
5位 <5333> ガイシ 3000 +83.0（ +2.8%）
6位 <9008> 京王 3760 +80.0（ +2.2%）
7位 <4005> 住友化 440.4 +2.8（ +0.6%）
8位 <1808> 長谷工 2679 +15.5（ +0.6%）
9位 <6723> ルネサス 1860 +10.0（ +0.5%）
10位 <4519> 中外薬 7277 +39（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4911> 資生堂 2290 -295.5（ -11.4%）
2位 <8802> 菱地所 3249 -140.0（ -4.1%）
3位 <8354> ふくおかＦＧ 4455 -102（ -2.2%）
4位 <8001> 伊藤忠 9390.4 -59.6（ -0.6%）
5位 <6976> 太陽誘電 3530 -20.0（ -0.6%）
6位 <6472> ＮＴＮ 363.4 -1.9（ -0.5%）
7位 <7269> スズキ 2223.1 -11.4（ -0.5%）
8位 <4902> コニカミノル 619.8 -2.8（ -0.4%）
9位 <6526> ソシオネクス 2332 -10.0（ -0.4%）
10位 <6326> クボタ 2097 -8.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース