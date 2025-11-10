　11月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは288銘柄。東証終値比で上昇は130銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは30銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6958>　日本ＣＭＫ　　　　521.1　 +66.1（ +14.5%）
2位 <2186>　ソーバル　　　　　 1001　　+100（ +11.1%）
3位 <6753>　シャープ　　　　　　930　 +81.6（　+9.6%）
4位 <7378>　アシロ　　　　　　 1300　　+110（　+9.2%）
5位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1600　　+123（　+8.3%）
6位 <9519>　レノバ　　　　　　877.1　 +67.1（　+8.3%）
7位 <4258>　網屋　　　　　　　 4240　　+305（　+7.8%）
8位 <4933>　Ｉｎｅ　　　　　　 1675　　+120（　+7.7%）
9位 <6486>　イーグル工　　　　 2970　　+198（　+7.1%）
10位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2786　+178.0（　+6.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2743>　ピクセル　　　　　 72.5　 -28.5（ -28.2%）
2位 <2418>　ツカダＧＨＤ　　　　472　　 -94（ -16.6%）
3位 <4182>　菱ガス化　　　　　 2528　-429.0（ -14.5%）
4位 <9753>　ＩＸナレッジ　　　 1341　　-175（ -11.5%）
5位 <4911>　資生堂　　　　　　 2290　-295.5（ -11.4%）
6位 <8226>　理経　　　　　　　　484　　 -58（ -10.7%）
7位 <7247>　ミクニ　　　　　　　355　　 -38（　-9.7%）
8位 <3772>　ウェルス　　　　　 1000　　-100（　-9.1%）
9位 <4415>　ブロードＥ　　　　 1085　　-102（　-8.6%）
10位 <4960>　ケミプロ　　　　　338.1　 -25.9（　-7.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6753>　シャープ　　　　　　930　 +81.6（　+9.6%）
2位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2786　+178.0（　+6.8%）
3位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 3055　+176.5（　+6.1%）
4位 <5631>　日製鋼　　　　　　 9200　　+328（　+3.7%）
5位 <5333>　ガイシ　　　　　　 3000　 +83.0（　+2.8%）
6位 <9008>　京王　　　　　　　 3760　 +80.0（　+2.2%）
7位 <4005>　住友化　　　　　　440.4　　+2.8（　+0.6%）
8位 <1808>　長谷工　　　　　　 2679　 +15.5（　+0.6%）
9位 <6723>　ルネサス　　　　　 1860　 +10.0（　+0.5%）
10位 <4519>　中外薬　　　　　　 7277　　 +39（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4911>　資生堂　　　　　　 2290　-295.5（ -11.4%）
2位 <8802>　菱地所　　　　　　 3249　-140.0（　-4.1%）
3位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 4455　　-102（　-2.2%）
4位 <8001>　伊藤忠　　　　　 9390.4　 -59.6（　-0.6%）
5位 <6976>　太陽誘電　　　　　 3530　 -20.0（　-0.6%）
6位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　363.4　　-1.9（　-0.5%）
7位 <7269>　スズキ　　　　　 2223.1　 -11.4（　-0.5%）
8位 <4902>　コニカミノル　　　619.8　　-2.8（　-0.4%）
9位 <6526>　ソシオネクス　　　 2332　 -10.0（　-0.4%）
10位 <6326>　クボタ　　　　　　 2097　　-8.5（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース