妻夫木聡「ザ・ロイヤルファミリー」Snow Man目黒蓮の人柄絶賛 裏側3ショット＆呼び方にも注目集まる「感激」「素敵な関係」
【モデルプレス＝2025/11/10】俳優の妻夫木聡が9日、自身のInstagramを更新。自身が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）で共演するSnow Manの目黒蓮と、俳優の佐藤浩市との3ショットを披露した。
【写真】TBS日曜劇場 大物俳優2人とスノメンバーの貴重ショット
同作で、佐藤演じる山王耕造が社長を務める株式会社ロイヤルヒューマン・競馬事業部の専任秘書・栗栖栄治を演じている妻夫木。目黒は、耕造の隠し子・中条耕一役で出演しており、同日に放送された第5話から本格登場した。
第5話放送前、妻夫木は「目黒蓮、本当に稀有な男です」と切り出し、目黒と佐藤との3ショットを披露した。さらに「蓮といると、不思議と力が湧いてくる なんでも乗り越えられそうな 絶対に諦めない強い精神力を支えるのは、全ての人への深い感謝の気持ちなんだろう」と目黒の人柄を絶賛。続けて「3人で語り明かした、この夜のことはきっと忘れない この出会いに感謝」と3人でのひと時を振り返り、放送を告知した。
この投稿に、ファンからは「貴重なエピソード嬉しい」「素敵な言葉で溢れてる」「家族みたい」「イケメン揃い」「胸熱3ショット」「笑顔が可愛すぎる」「いいねが足りない」などと反響が続々。さらに「蓮って呼んでくれてるの嬉しい」「バラエティーでも蓮呼び聞けて最高でした」「感激」「信頼感が伝わる」「素敵な関係」と喜びの声が寄せられている。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。（modelpress編集部）
◆妻夫木聡「ザ・ロイヤルファミリー」目黒蓮とのオフショット
◆妻夫木聡、目黒蓮との貴重オフショットに反響続々
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
