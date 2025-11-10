るるぶ&more.からの予約が便利！

広島グルメといったらまずはこれ！ 定番4選

お好み焼き

こひなた

広島のお好み焼きの起源をご存知ですか？ 戦後、復興に向かい始めた昭和25年（1950）頃、現在の中央通りに数軒の屋台が登場。生地にネギとわずかな野菜をのせ、半分に折ってウスターソースをかけた「一銭洋食」が発祥なのだそう。やがて、そこにそばが入り、客が好きな具を店に持参するようになり、昭和30年（1955）頃、今のお好み焼きが形づくられたといいます。

広島のお好み焼きは、生地と具を混ぜず、クレープ状に薄く焼いた生地に、具を重ねるスタイルが主流。流れ落ちずにしっかり絡む濃厚ソースも特徴。基本はそば肉玉で、麺は昔ながらの「ふっくら」の店と、よく焼く「麺パリ」の店があります。

カキ料理

牡蠣屋

エサとなるプランクトンが豊富な瀬戸内海で育った広島のカキは、国内シェアの約6割を占めています。おいしさのピークは冬と春ですが、年中食べられる店も多数。

セルフで焼いて楽しむ「カキ小屋」、アレンジ豊富で食べ方多彩の「カキ専門店」、江戸情緒で風流に楽しむ「かき船」など、さまざまなスタイルで楽しめるのもご当地ならではです。

あなごめし

あなごめし うえの

古くからアナゴの好漁場だった宮島近辺では、江戸時代頃から蒲焼きと白ご飯の「あなご丼」が食べられていたといいます。そんなあなご丼を名物にパワーアップさせたのが、当時の店主・上野他人吉（たにきち）。現在のJR宮島駅にあたる宮嶋駅近くの茶店で売り始めたところ、コクのある味が評判に。その後明治34年（1901）に駅弁として売り始め、全国的なヒット商品となったのだそう。

もみじまんじゅう

にしき堂光町本店

広島みやげといえば、「もみじまんじゅう」がいちばんに浮かぶ人も多いのではないでしょうか。明治時代に、広島・宮島の「紅葉谷公園」を訪れた伊藤博文の言葉から生まれたという「もみじまんじゅう」。あんこひと筋派、バラエティ派など、さまざまなテイストを味わうことができます。

広島県民も愛してやまないご当地グルメ4選

汁なし担担麺

汁なし担々麺麻沙羅

今や全国区、B級グルメの代表格の「汁なし担担麵」は、本場四川省の担々麺をベースに誕生した、広島のご当地麺。とうがらしと山椒のしびれるような辛さとコクのあるタレに、ひき肉などの具材と麺を絡めて食べるのがスタンダード。

広島つけ麺

冷めん家

ピリ辛＆さっぱりがクセになる、昭和60年（1985）頃に登場した広島県民が愛してやまないソウルフードで、広島では「冷麺」とよばれています。一般的なつけ麺とは異なり、酢もつけダレも冷たいのが特徴。酢や唐辛子を合わせた辛口のつけダレに、中太ストレート麺を絡めていただきましょう。

コウネ

PIXTA

赤身と脂身のおいしさを同時に味わえる「コウネ」は、広島県民に長年愛されるソウルフード。「コウネ」とは、牛肉の肩バラ肉のことで、広島以外ではブリスケや前バラとよばれることも。1頭あたり2kgほどしかない希少部位。肉質は硬めで、サシはほとんどありません。外側につく脂ごと薄くスライスすることで、しっかりした牛肉の味とコリコリした食感を楽しめます。

瀬戸内の新鮮魚介

魚介と地酒のイメージ（PIXTA）

瀬戸内は、「あなごめし」で有名なアナゴや、刺身でも楽しめるコイワシ（カタクチイワシ）、「サクラダイ」とよばれ、産卵期はうまみが凝縮している鯛など、新鮮な魚介がもりだくさん。そして瀬戸内の海の幸にあわせて楽しみたいのが、軟水を使った独自の醸造法で仕込まれる地酒です。多彩な魚介を引き立ててくれること間違いなし。

ローカルな名物に触れたい！ 尾道のグルメ2選

尾道ラーメン

PIXTA

市内の製麺所から発祥したと伝わるラーメン。鶏ガラや小魚からとっただしに、豚の背脂を浮かせた醤油ベースのスープと中細麺が特徴です。

尾道焼

PIXTA

広島焼をベースに、生地に砂ズリ（砂肝）やイカ天（スルメ揚げ）が入るのが特徴。コリっとした独特の食感がクセになります。

海軍グルメから郷土料理まで、呉のグルメ6選

呉海自カレー

海上自衛隊の艦艇で受け継がれるレシピを、市内約25店舗の飲食店＆ホテルで再現したカレーは、呉グルメの大定番です。

肉じゃが

ビーフシチューをもとに考案された「甘煮」とよばれた肉じゃが。一説によれば、呉の海軍が発祥といわれています。

呉焼き

細うどんや焼きそばを入れてボリュームアップ！ 半月型に折りたたんで焼き上げるのが呉スタイルです。



呉冷麺

PIXTA

コシが強い平打ち麺と、コクのあるスープが特徴。甘酢にとうがらしを漬けた「酢辛子」をかけるのがツウの食べ方です。

みそだき

港湾労働者に愛されてきたB級グルメ。甘めの味噌ダレで煮込んだ鶏皮は、お酒にもご飯にも合う下町の味です。



細うどん

造船所などで働く人が、限られた時間で早くおいしく食べられるよう、通常より細い麺になったとの説も。

