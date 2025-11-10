歌手の赤西仁さんが、自身のインスタグラムを更新。

KAT-TUNのラストライブを訪れたことを明かしました。



赤西仁さんは「ひっさしぶりー プレゼント渡してきた」と綴ると、ステージを観覧し、右手の拳を突き上げる写真をアップ。



続けて「#一旦お疲れ様でした」「#ハイフン」「#ありがとう」「#KATTUN」と、ハッシュタグを添えました。







更に、続く投稿で、赤西仁さんは「これ上げ忘れてた！！」と綴ると、衣装姿の亀梨和也さん、上田竜也さん、中丸雄一さんとの４ショット写真をアップ。





投稿された画像では、メンバーと一緒に写った赤西仁さんが両手でピースサインをする姿が見て取れます。続けて「素敵な時間だったよ。」「#KATTUN」「#LIVE」と、ハッシュタグと共に、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「最高。KAT-TUNはわたしの青春です 夢のような4ショットで涙が出ます。仁君もKAT-TUNも本当にありがとう！」・「赤西さんと3人の並ぶ姿が見られてすごくうれしいです！！」・「ありがとう 素敵な時間のお裾分け♥」・「この景色が見たかった」・「これはすごいよ KAT-TUN最高」などの反響が寄せられています。







