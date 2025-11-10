政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員はさきほど緊急の記者会見を開き、党首の立花孝志容疑者が元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕されたことについて謝罪しました。

NHKから国民を守る党 斉藤健一郎 参院議員

「関係各所、お騒がせをし、ご心配をおかけしている皆様に心よりお詫び申し上げます」

「NHK党」に所属する唯一の国会議員である斉藤参院議員はさきほど緊急の会見を開き、立花氏の逮捕について謝罪しました。現在、「事実関係の詳細を慎重に確認している段階」だということで、「法令に基づき関係機関と連携をとりながら、冷静かつ公正に対応してまいりたい」としています。

こうした中、きょう国会では、自民党が参議院でNHK党と統一会派を組んでいることについて、野党側が高市総理に見解を求めました。

高市総理

「“無所属”の斉藤健一郎議員と統一会派を組んでおります。“政治団体『NHK党』”と組んでいるということではなく、会派名は『自由民主党・無所属の会』でございます」

高市総理はこのように強調する一方、「警察において捜査中と承知しているので、個別の事件に関してコメントをするということは差し控える」と述べるにとどめました。