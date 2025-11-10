卓球のＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルト（ドイツ）女子シングルスを制した早田ひな（日本生命）に、中国メディアも熱視線を送っている。

９日の決勝では早田ひな（日本生命）と張本美和（木下グループ）が対戦。第１、２ゲームは早田が先取するも、第３、４ゲームは張本が奪い返す。第５ゲームは早田、第６ゲームは張本が取って迎えた最終第７ゲームも一進一退の攻防が続いたが、最後は早田がカウンターを決めて勝負あり。ゲームカウント４―３で早田が勝利を収め、チャンピオンズ初制覇を果たした。

この試合を中国メディア「志宣スポーツ」が特集。早田について「サーブが非常に成功し、狙いが定まっていた。彼女のショットは決定力があり、粘り強さも抜群だった。近道でライバルたちを追い抜いたと言えるだろう。昨年のケガ以降、調子が著しく落ちたにもかかわらず、今年は徐々に回復している。彼女は再びトップクラスの実力者へと返り咲いた」と太鼓判を押した。

張本は優勝に惜しくも届かなかったが、堂々の準優勝。伊藤美誠（スターツ）も４強入りを果たすなど、女子日本勢が存在感を発揮。同メディアは「日本の女子シングルスは選手間の競争もシ烈を極めている。中国の不在下の中で日本が圧倒的な強さを示しており、特に女子シングルスでは準決勝４枠のうち３枠を日本が占めている」と伝えた。

絶対女王の中国も、日本の動向は気になっているようだ。