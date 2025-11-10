Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡¾®ÎÓ¹¬»Ò¤ÎàÉñÂæÁõÃÖ°áÁõá»ÈÍÑµö²Ä¥²¥Ã¥È¡ÖÂß¤·¤Þ¤¹¤è¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢Âç¸æ½ê²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê£·£±¡Ë¤«¤é¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¦³ÎÌó¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤¬ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë£±£°Æü¤ÎÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¾®ÎÓ¤ÏÂç¿ÆÍ§¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡Ê£·£µ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡õ¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É°áÁõ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú°áÁõ£·¤Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿°áÁõ£µ¤Ä¤òÅö¤Æ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£²£°£±£°Ç¯Âå¤Þ¤Ç£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇËèÇ¯Ãå¤Æ¤¤¤¿àÉñÂæÁõÃÖ²½á¤·¤¿°áÁõ¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¶¯¤ÎÅ¨¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¡Ê¥é¥¹¥È¥Ü¥¹¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼¡Âè¤Ëà¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½á¤µ¤ì¡¢¾®ÎÓ¤Ï¼ã¼Ô¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓ¤Èà£¶£°Ç¯Íè¤ÎÃçá¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®ÎÓ¡Ë¤Ï¹â¤¤¤È¤³¡¢Á´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Î¡£¤â¤¦Á´Á³£Ï£Ë¡×¡£¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤â¡ÖÁ´Á³Ê¿µ¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÅ¾þ¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¦°áÁõ¤ÎÃæ¤Ï½ë¤¤¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¾¯¤·¡£ÅÅ¾þ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ä¥±¥É¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¥ï¥ó¤È²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¤Î°áÁõ¤Ç¤É¤¦¤«¤È¿¶¤é¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤ÆÌ´¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¾®ÎÓ¤Ï¡ÖÂß¤·¤Þ¤¹¤è¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Û¥ó¥È¤Ë¡©¡¡£Ï£Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤¾¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡¡£·¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¥¥å¥Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ä¤¦¤ï¤¡¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢£Í£Ã¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¾¾ÅÄ·¯¤Á¤ç¤Ã¤È»²¹Í¤Ë¤Í¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Í¡Ä¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¶â¤«¤±¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤½¤Î¡Ä¡£Âß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£Âß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾®ÎÓ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£