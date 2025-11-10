¥¤¥¨¥â¥ó¡¦µÈ°æÏÂºÈ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡THE YELLOW MONKEY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µÈ°æÏÂºÈ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤è¤ê¡¢ÊÌ¤ì¡¢½Ð²ñ¤¤¡¢Èá¤·¤ß¡¢´î¤Ó¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿µ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈ°æÏÂºÈ¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2¼ï
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë¡ÖJAM¡×¡Ö¥Ð¥é¿§¤ÎÆü¡¹¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È»íÅª¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÉÔ¶þ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉTHE YELLOW MONKEY¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¶Á¤¯²Î»ì¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈ°æÏÂºÈ¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤·¤¿Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢Êì¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¡¢º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëµìÍ§¤È¤Î¸òÎ®¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¡ÈµÈ°æÏÂºÈ¡É¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤È²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÂ¤Î¹ðÃÎ¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë´¶Æ°Åª¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ÖTHE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 ¡ÈSHINE ON¡É¡×¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢Â¦¤¬¹îÌÀ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤³¤½Âª¤¨ÆÀ¤¿µÈ°æ¤Î³ëÆ£¤ä¡¢ÉÔ°Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î³èÆ°µÙ»ßÁ°¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¡ÖJAM¡×¤ä¡¢2024Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤é¡Ö¥Ð¥é¿§¤ÎÆü¡¹¡×¡ÖÈá¤·¤ASIAN BOY¡×¤Ê¤É¤ÎÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÈ°æ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢BiSH¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBye¡¾Bye Show¡×À©ºî²áÄø¤ä¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à²ò»¶¸ø±é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áá¤¹¤®¤ë»à¤ËÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤¿¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢¥Á¥Ð¤È¤Îå«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»£±Æ´ü´Ö3Ç¯¡£¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¾¶Ê¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëµ°À×¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÈ°æ¤Î²»³Ú¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë°ìºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÏÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤â¸ø¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡ÈµÈ°æÏÂºÈ¡É¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃ©¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ§¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Î¡ÈÉü³è¤ÎÆü¡É¡ÖTHE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 ¡ÈSHINE ON¡É¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£THE YELLOW MONKEY¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥È¥ê¥Î¡×¤Î²Î»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î£·³ä¤ÏÍ½¹ðÊÔ¤Ç »Ä¤ê¤ÎÌ¿ ¿ô¤¨¤¿»þ¤ËËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤¬¥³¥Ô¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¡¢¶â¤Î»æ¿áÀã¤ÎÃæ¡¢µÈ°æ¤ÎÉü³è¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¹¹¤Ê¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢´õË¾¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï°ã¤¦±Ç²è¤Ë¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë2021Ç¯¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÅÁ¤¨¤ëºù¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ°æ¤ÎÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ50Ç¯·Ð¤Ã¤¿2021Ç¯¤Ë¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Ì¾³Ú¶Ê¡£ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÊÔ½¸¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë°Æ¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤â»Ï¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇµÈ°æ¤µ¤ó¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡×¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡×¤ò¤Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾º²Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡£ºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤â¤¦°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢µÈ°æ¤ò¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤¿URGH POLICE¡Ê¥¢¡¼¥°¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤ÎERO¤ÈµÈ°æ¤Îµ®½Å¤ÊÅö»þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¸½ºß¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¶µ²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê´°À®¤·¤¿ËÜºî¤ò¡¢µÈ°æ¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤Î½ñ¤¯µÓËÜ¤Î¥Ú¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï¡¢12·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
