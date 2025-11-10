物価高なのにプチプラ！【大人のしまむら】40・50代の高見え♡「きれいめカーデ」

すっかり肌寒くなり、サッと羽織れるカーディガンが重宝する季節。そんななか【しまむら】の大人向けブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」では、鮮やかなカラーのものやクラシカルで高見えするものなど、大人がつい手に取りやすくなりそうな秋の新作カーディガンが登場しています。物価高の昨今、プチプラのしまむら価格でカーディガンが揃えられるのは嬉しいところ。今回はそんな「きれいめカーデ」をピックアップしてご紹介！

鮮やかなブルーが目を引くふわふわカーディガン

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,189（税込）

鮮やかなブルーの色味が目を引くカーディガン。季節ムードを高めるふわふわであたたかそうな風合いながら、ライトブルーは新鮮な印象です。袖はぽわんとしたゆったりラインで可愛さを演出。長めの着丈は体型カバーにも役立ちそう。インナーを変えれば秋から冬までロングシーズン着られるので、寒い季節のワードローブにぜひ加えてみて。

大人の秋の装いにさわやかさをプラス

シックでダークなカラーに偏りがちな秋冬、こちらのライトブルーのカーディガンを合わせることでさわやかさがプラスされ、軽やかな印象に。着るだけで気分もグッと上がりそうです。白のインナーがさらに顔周りも明るくしてくれるはず。ゆったりリラクシーな雰囲気は、大人の休日コーデにもピッタリはまる予感。

シンプルでクラシカルな雰囲気のカーディガン

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,420（税込）

シンプルでクラシカルな雰囲気が魅力のカーディガン。襟や袖口、裾のリブ仕様にきちんと感があり高見えも狙えそうです。カーディガンとして羽織るのはもちろん、黒のボタンがアクセントになり、プルオーバーとしてもサマ見えしそう。体のラインを拾いにくい程よいシルエットとシンプルなデザインはさまざまなコーデにマッチする予感なので、デイリー使いからオフィスコーデまで幅広く活躍するはず。

チェック柄パンツの引き立て役に

ベージュカラーのシンプルなカーディガンは柄ボトムスとも好相性。チェック柄のパンツを引き立て、品よくまとめています。下のボタンを外し、半分だけインして抜け感を出すテクはおしゃれ上級者流かも。写真ではさらにクラシカルな雰囲気のシューズを合わせて、フレンチシックな装いに。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H