芳根京子、高橋海人と意気投合で“バイブス”通じ合う「力を抜いていこっか、みたいな温度感」
俳優の芳根京子、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が10日、都内で行われた映画『君の顔では泣けない』大ヒット祈願！公開直前トークイベントに登壇した。
【写真】幻想的…ゆったり談笑する高橋海人＆芳根京子
作家・君嶋彼方氏のデビュー作を実写化。高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった陸（芳根）、まなみ（高橋）。2人が15歳から30歳までお互いの姿のまま、さまざまな人生の岐路に立ちながらもときに衝突、ときに苦しみを分かち合いながら、必死に生きていく姿を描いた新しい“入れ替わりもの”となっている。
劇中で陸とまなみが会う喫茶「異邦人」を模したセットを前に2人は「懐かしいね」と喜び、芳根は「この景色、うわ〜ってなるね」と机をはさんで高橋と向き合うとしみじみ。高橋も「ここまで再現して…ありがとうございます」と感心しながら、劇中同様にアイスコーヒーとコーラで乾杯した。
初共演、宣伝活動を経て芳根は「たくさんの場所におじゃまさせてもらう中で高橋くんがいる日は安心。1人だと頑張らなきゃとなるけど、2人だと力を抜いていこっか、みたいな温度感がある」と信頼を寄せると高橋は「自分がそういうバイブスが出てるんでしょうね」と笑顔に。
芳根は「それがありがたく。この1ヶ月さらにたくさん助けてもらった印象です」と感謝すれば、高橋は「僕も芳根ちゃんがいると元気になれるし楽しい方じゃないですか」と紹介。「あ、そちらの方も楽しい方です」と褒め合う和やかムードに。高橋は「だから前の日、ワクワクします。あした芳根ちゃんデーだ〜って」と楽しみにしていたことを明かす。
撮影中はここまで話す余裕もなかったそうで高橋は「本当に向き合い散らかすというか。周りを見てないと思うんですけど、脳みそをまなみにほとんどをとられる。そうじゃないと置いてかれる感じ」と回想。「撮影中は楽しい方とは思ってたけど、ここまで不思議な方だと思わなかった」と印象を明かしながら終始、ツッコミ役にまわる芳根に高橋は「自然と人間をそうさせちゃう（ツッコミを入れさせる）バイブスがあるんでしょうね」と納得していた。
