中国が米中貿易戦争の拡大自制を合意したことでハンファオーシャンの米国子会社5社に対する制裁を1年間猶予する。

中国商務省は10日「米国が11月10日から中国の海事・物流・造船業に対する貿易法第301条の調査措置実施を1年中断した」とし、この日からハンファオーシャンの米国子会社5社に対する制裁を1年間猶予すると明らかにした。

中国は先月14日に中国の海運・物流・造船業を狙った米通商代表部（USTR）の貿易法第301条調査に協力したという理由でハンファフィリー造船所などハンファオーシャンの米国子会社5社を中国企業との取引を禁止する制裁リストに上げた。

こうした中、先月30日に釜山（プサン）で会った米中首脳は貿易戦争拡大自制に合意し、米国は貿易法第301条の調査に基づいて中国の海運・物流・造船産業を対象にした規制措置を1年間猶予することにした。

米ホワイトハウスが1日に公開した米中首脳間の貿易合意ファクトシートによると中国は中国の海運・物流・造船産業に対する米国の301条調査に報復するために施行した措置を撤回し、複数の海運企業に科した制裁も撤回することにした。