鳩山由紀夫元首相が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が提唱する「責任ある積極財政」が“サナエノミクス”と称されていることを踏まえて「アベノミクス失敗の総括」と、クマによる人的被害が相次いでいることに絡めて「熊退治のベアノミクス」を語呂合わせで提唱した。



鳩山氏は9日に更新したXで、「まさかご本人が仰ってはいないのだろうが、アベノミクスにあやかってサナエノミクスなる造語が流布している。」と切り出し、「責任ある積極財政とは何か具体的に見えてきていないのに。まずアベノミクスは失敗の総括が先だろう。」と指摘。さらに同氏は「それより日本中熊の被害が甚大である。熊退治のベアノミクスを急がねばならない。」と綴った。



鳩山氏のポストには「アベノミクスは失敗ではありません」「ベアノミクス、ちょっと笑った」「これだけいうなら熊の被害を具体的にどうしようという案はお持ちなんでしょうか？」「宇宙人的発想で 『ハトノミクス』も欲しいです」といったXユーザーからの意見が続いた。



政府による緊急のクマ対策について、高市氏は5日の参院本会議で「スピード感をもって必要な施策を実行に移す」と答弁。警察官によるライフル銃でのクマの駆除、狩猟免許を持つ人を公務員として任用する“ガバメントハンター”の確保などを想定していると述べている。



