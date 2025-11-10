吉本新喜劇座員の小寺真理（34）が10日、自身のインスタグラムを更新。手作りのニット帽を披露した。

2018年に「吉本坂46」の創立メンバーに選出され、“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺。この日は「早苗姉さんのにゃん帽編んだ」と書き出し、同じ吉本新喜劇座員・金原早苗との2ショット写真をアップした。

そしてニット帽に付いている「KODERAMARI」と書かれたネームプレートについて「こてまりタグは早苗姉さんが作ってくれました」と告白。「でももう無くなってしまったので、新しいの早苗姉さんに発注しよっと…笑」とつづった。

また同女優・浅香あき恵は自身のX（旧ツイッター）で、「コテちゃんに帽子つくってもらったのです わたしの好きなキラキラの毛糸 可愛すぎるやん」と、小寺との2ショット写真を披露。続く投稿で「上海公演に着けていくわ ありがとう」と感謝していた。

10月16日の投稿で、編み物に励む様子を公開していた小寺。その後、マネジャーや同女優の岡田直子、劇場スタッフらにニット帽やハンドウォーマーなどをプレゼントしたことを明かしていた。

そのためこれらの投稿に、フォロワーからは「可愛いですね！」「仲良しお二人さん」「おふたりともかわいい〜」「真理ちゃん編み物の天才！！」「編み物お上手ですね」「エエなぁ」「2人ともめっちゃ可愛い」などの声が集まった。