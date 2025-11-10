女性を風俗店に紹介し働かせた罪など 大規模スカウトグループのリーダー格の男(34)に懲役3年 執行猶予5年 罰金300万円 追徴金2300万円余りの判決 高松地裁
高松地方裁判所
女性を風俗店に紹介し、働かせた罪などに問われていたスカウトグループのリーダー格の男に高松地方裁判所は10日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
職業安定法違反などの罪で判決を受けたのは、大規模スカウトグループ「ナイツ」のリーダー格、石川県野々市市の男（34）です。
判決によりますと、男はスカウトグループのメンバーと共謀し、SNSで知り合った女性3人を、香川県や茨城県の風俗店に紹介して雇用させ、紹介料などとして2400万円余りを得ました。
高松地裁の横山浩典裁判長は「効率的に女性を売春婦として働かせるシステムを作っていて、公衆道徳上有害である」などと指摘。
一方で、「女性たちに仕事を強制したものではない」「活動経歴を具体的に話した」などとして被告に懲役3年（執行猶予5年）、罰金300万円、追徴金2300万円余りの判決を言い渡しました。
警察によりますと、このスカウトグループには150人以上が所属していて全国の風俗店に6000人以上の女性を紹介したとみられています。