

高松地方裁判所

女性を風俗店に紹介し、働かせた罪などに問われていたスカウトグループのリーダー格の男に高松地方裁判所は10日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

職業安定法違反などの罪で判決を受けたのは、大規模スカウトグループ「ナイツ」のリーダー格、石川県野々市市の男（34）です。

判決によりますと、男はスカウトグループのメンバーと共謀し、SNSで知り合った女性3人を、香川県や茨城県の風俗店に紹介して雇用させ、紹介料などとして2400万円余りを得ました。

高松地裁の横山浩典裁判長は「効率的に女性を売春婦として働かせるシステムを作っていて、公衆道徳上有害である」などと指摘。

一方で、「女性たちに仕事を強制したものではない」「活動経歴を具体的に話した」などとして被告に懲役3年（執行猶予5年）、罰金300万円、追徴金2300万円余りの判決を言い渡しました。

警察によりますと、このスカウトグループには150人以上が所属していて全国の風俗店に6000人以上の女性を紹介したとみられています。