「ザ・ドリフターズ」高木ブー（92）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。12日に鹿児島で行われる「ザ・ドリフターズ展」のイベントに出演を予定していた加藤茶（82）が体調不良のため欠席することを報告した。

「ザ・ドリフターズ展」のXで「ザドリフターズ展 鹿児島会場【体調不良による出演キャンセルのお知らせ】11月12日（水）鹿児島 山形屋にて開催の『ザ・ドリフターズ展』にオープニングゲストとして出演を予定しておりました加藤茶さんですが、ご本人の体調不良により、大事をとって出演を見合わさせていただくこととなりました。今回の出演を楽しみにして頂いた皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけします事を深くお詫び申し上げます」と加藤の出演見合わせが発表された。

高木はこの投稿を引用し、「加トちゃんが欠席となってしまいました。僕1人ですが、みなさん遊びに来て下さい」と呼びかけた。加藤の妻・綾菜は、自身のインスタグラムのストーリーズで高木の投稿を掲載。涙目の猫、手を合わせるスタンプを添えて謝罪した。

ドリフの歴史を振り返ることができる同展は、昨年7月より東京・松坂屋上野店を皮切りに全国で開催されている。鹿児島会場は今月12〜25日の日程。