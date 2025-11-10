〈「『作ってくれ』という投資家の熱い要望が…」“オルカン生みの親”が明かす人気インデックスファンド誕生秘話《新NISA》〉から続く

積立投資で最も重要なのは「相場が下がった時にどういう風な行動をとるか、が極めて重要」――。eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）を手がけた代田秀雄氏（シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ代表）が、投資の秘訣を明かした。一直線に上がる相場よりも、下落を経験する相場の方が最終的なリターンが高くなるというデータに基づいた、驚きの事実とは。（全2回の1回目／はじめから読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年10月23日配信）

「一直線上昇」より「下落→回復」

代田氏が示した2つのシナリオは、積立投資の本質を物語っている。シナリオAは「皆さん、株式市場にこうなってほしいと心の中で願っている一本調子に上がっていくパターン」で、10年間で1万円が1万5000円になる想定だ。



代田秀雄氏が示したシナリオAとシナリオBの基準価額推移の図

対するシナリオBは「5年後に1万円のものが5000円に下がって、その5年後に1万円に戻っただけ」という、一見すると魅力のない相場展開である。

しかし実際に毎月定額で積立投資を続けた場合、「実はシナリオBの方が、シナリオAよりもリターンは高くなる」という結果が示された。

その理由は明快だ。

「シナリオAは一本調子に上がっていくんですけれども、高いところをどんどん買っている、という状態なんですね。逆にシナリオBはドーンと下がるものですから、下がったところでいっぱい買える。同じ金額でもたくさん買うわけです」

「コア・サテライト戦略」とは

代田氏が提唱するポートフォリオ構築の考え方は「コア・サテライト戦略」だ。

「資産形成の中心となる部分は、パッシブ運用のインデックスファンド。パッシブというのは、市場に対してパッシブということ。市場そのものを買うようなタイプのインデックスファンドをコアとして据える」

その割合は「8割〜9割くらいでもいい」と明言する。残りの1〜2割を「値上がりしそうな個別株などのアクティブ運用。こちらをサテライトとして置く」。

コア投資について代田氏は印象的な比喩を用いる。

「結婚相手を探す、とイメージしていただくといいかもしれません。一度そのファンドを買い続けると決めたら、値上がりしても値下がりしても途中で売却、つまり益出しも損切りもしない」

一方、サテライト投資は「値上がりの局面を狙いに行くということも含め、調子のいいものにフォーカスして買いにいく。どちらかというと、短期投資的なマーケットのタイミングを取る」もので、「遊興費くらいのウェイトで付き合ってみるのがいいバランス」だと説明する。

NISAは「月1」か「年1」か？

新NISA制度での投資タイミングについて、代田氏は「私自身は『年初一括買い』のタイプです」と明かした。その理由は確率論に基づいている。

「NISA制度そのものが非常にうまくできた制度で、1800万円の枠をどんなにお金持ちでも年間360万円までと決まっているので、使い切るのに5年かかるわけです。そうすると、最低でも5年の時間分散を図るということになる」

その上で、株式が持つ「プラスの期待リターン」という性質について解説する。

「これは、株式が長期的には値上がりする可能性が高いことを意味します。もちろん下落するリスクもありますが、確率論で言えば、市場に長くいるほどリターンを得られる可能性が高まるのです」

「値上がりを早く捉えるためには、早めに市場に入っておく方が、確率論的には割がいい」というのが一括投資を選ぶ理由だ。

ただし「皆さん大切なお金ですので、年初に一括で投資されて、下落することもあります。積立投資枠と同じように月々買っていくことで、気持ちとしてはストレスが少なく、穏やかに過ごせます」とも付け加える。

「タイミングを取りにいっても、多くは当たらない」

多くの投資家が悩む出口戦略について、代田氏の答えはシンプルだ。

「運用というのは、お金を使ってこそ意味があります。そこで価値が生まれることになると思うので。額面を増やせばいいということではなく、増やした額面をどう使っていくか、価値あることに変えていくか。これが重要」

「『増やしたのはいいけれども売るタイミングがわからない』とご心配される方も多いですが、私なりの答えは、長期投資ですので『必要になった局面でお売りになる』ということ。そこまでは持ち続けるのが、一番効率的なお金の使い方だと思います」

タイミングを考える難しさについても言及する。

「タイミングを取りにいっても、残念なことに多くは当たらないんですよ。高く売ったと思ったら、マーケットはもっと高くなっていくことも多いので。必要な時に売られるのがやはり一番かと。これが最もストレスがない資産運用との付き合い方ではないかと思います」

長期投資の習慣化について、代田氏は「始める時期が早ければ早いほどいい。5000円でもいいと思います。無理はしない範囲で、少しずつ市場と付き合う。投資の習慣化がすごく大切」と語り、「長期の資産形成、20年、30年の資産形成を考えるのであれば、株式が一番効率的」だと結論づけた。

（「文春オンライン」編集部）