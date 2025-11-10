¹â»ÔÁíÍý¤¬¥³¥Ô¥ÚÅúÊÛ¡©¡ÖÆ¨¤²¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Êª»ö¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÁíÍý¤¬¤Ê¤¼¡©¡×Î©·û¡¦º£°æµÄ°÷¤¬¹â»ÔÁíÍý¤ò¡ÈÄÉµÚ¡É ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¿äÁ¦¤á¤°¤ê
¡¡10Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Îº£°æ²í¿ÍµÄ°÷¤¬¹â»ÔÁíÍý¤ò¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥Ô¥Ú¤·¤Æ¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÁ¤·¤¤¡© ¹â»ÔÁíÍý¤Î»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤ÅúÊÛ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡º£°æµÄ°÷¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³Ë¼Â¸³¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¼«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¤È33Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢³Ë¼Â¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÍ£°ì¤ÎÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃà°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ÏÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤À¡£°ú¤Â³¤¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆNPTÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£°æµÄ°÷¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤¬¡Ø¹â»ÔÁíÍý¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤òËÜ²ñµÄ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÝ¯°æ¼þ¤µ¤ó¤¬Ê¿À®31Ç¯¤Ë°ÂÇÜÁíÍý¤Ë½Ð¤·¤¿¼ÁÌä¼ç°Õ½ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¿äÁ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤¬¿³ºº»ñÎÁ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50Ç¯¤ò³«¼¨¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö³º¿äÁ¦¤Î»ö¼Â¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤òÁ°Äó¤·¤¿¤ª¿Ò¤Í¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤ÈÆ¨¤²¤¿¡£ÅúÊÛ¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÆü¤Î¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤ò¸«¤¿¤éÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥³¥Ô¥Ú¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤À¤±Êª»ö¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁíÍý¤¬¤Ê¤¼¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¿¤«Êª¤Î¶´¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© ¤â¤¦¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é³°¸ò¾å¤ÎÇÛÎ¸¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤À¤Ã¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
º£°æµÄ°÷¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤âÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡×
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¤È¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¿äÁ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤¬¿³ºº»ñÎÁ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50Ç¯´Ö¤Ï³«¼¨¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö³º¿äÁ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²¿ÅÙÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡º£°æµÄ°÷¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ª¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£ÀÐÇËÁíÍý¤¬¿ïÊ¬¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¹â»ÔÁíÍý¤âÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·º£¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÉõ°õ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òº£»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÎ¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë