東京ディズニーリゾート（千葉県浦安市）を運営するオリエンタルランドは１１日から１２月２５日まで、季節限定イベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。

高さ約１５メートルのクリスマスツリーを東京ディズニーランド（ＴＤＬ）、東京ディズニーシー（ＴＤＳ）の両パークに設置し、夜にはクリスマスソングに乗せて花火を打ち上げる。

ＴＤＬでは、１０年ぶりに全面刷新したパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を１日１回、約４５分間実施する。サンタクロースが作ったおもちゃが、クリスマスの魔法で心を持ち、ミッキーマウスたちと音楽とダンスを楽しむ――という設定で、６台のフロート（乗り物）に乗ったミッキーやミニーマウスなどのおなじみのキャラクターが園内を巡る。

東京ディズニーシーでは、クリスマスソングのアカペラ演奏や、クラリネットとアコーディオンの演奏などを披露する。

このほか、パーク内やディズニーホテル３施設のレストランでは特別メニューを提供し、モノレール「ディズニーリゾートライン」ではラッピング車両を運行するなど、多彩な演出を予定している。