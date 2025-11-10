静岡大学浜松キャンパスと浜松医科大学が包括連携協定を結びました。統合・再編の前進につながるのか注目されます。



静岡大学と浜松医科大学は、法人を1つに統合する「1法人2大学案」で合意したものの、合意後に就任した静大の日詰学長が事実上の白紙撤回を表明。合意通りの再編を求める浜松医大との議論は平行線をたどっています。



こうした中、10日に締結されたのが、静大浜松キャンパスと浜松医大の包括連携協定です。静大の工学部・情報学部などと浜松医大の医学部などがそれぞれ協定を結びます。一方、協定の締結式については…。





（記者）「静岡大学浜松キャンパスと浜松医科大学の調印式は、あちらの建物で行われています。ただ、報道関係者を入れない非公開での開催となっています」複数の関係者によりますと「日詰学長側から締結式に報道陣を入れず非公開で行うよう強い要請があった」ということです。終了後、浜松医大の渡辺学長は…。（浜松医科大学 渡辺 裕司 学長）「静大との連携は非常に重要だと思っています。浜松キャンパスだけでなく静岡キャンパスとの連携もとても重要だと思いますし。協力関係、交流を結んでいきたいと思います」その上で渡辺学長は、「今後も合意通りの統合･再編を求めていく」と述べました。