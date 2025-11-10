乃木坂46の6期生が「THEATER MILANO-Za」でワンマンライブ公演！“新参者 二〇二五”が幕開け

11月8日、乃木坂46の6期生がライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の初日公演を迎え、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”の幕を開けた。

【写真】“新参者 二〇二五”への意気込みを語った6期生・森平麗心

2025年に加入した乃木坂46の6期生、櫻坂46の4期生、日向坂46の5期生たちによる「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」が11月より約2年振りに開催となった。11月8日より東急歌舞伎町タワーにある劇場「THEATER MILANO-Za」にてライブ公演も実施となっている。

初日公演を務めた乃木坂46の6期生の森平麗心は、“新参者 二〇二五”に関して、「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通して皆で頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。

乃木坂46の6期生の公演を皮切りに、日向坂46の5期生、櫻坂46の4期生が続き、各グループの個性を発揮していく。彼女たちが坂道を駆け上がる姿に注目だ。

また、乃木坂46の6期生による新曲「市営ダンスホール」も初披露され、11月8日24時よりストリーミング＆ダウンロードの配信がスタートした。

乃木坂46は、6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がセンターに立つ40枚目のシングル『ビリヤニ』を11月26日に発売する。年明けには約7年振りの5thアルバム『My respect』の発売も決定しており、“新参者 二〇二五”を経て、さらに進化していくグループに期待したい。