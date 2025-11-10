フリーアナウンサーの青木源太（42）が10日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。女優吉永小百合（80）の秘密について語った。

吉永は女性で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功した登山家・田部井淳子さんをモデルにした映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）で主演を務める。

番組では、「吉永小百合（80）最強の体力＆永遠の若さ」として、「水泳歴40年」「週1でジム通い 自宅では毎日スクワット60回腹筋100回」などのエピソードを紹介。

「現場でも座らない!?」とのエピソードについて、吉永にインタビューした青木が「映画に関連してインタビューさせていただいたんですけど、座らないというのは体力的なことだけではなくて、謙虚なお人柄と言いますか、私と吉永さんともうお一方の鼎談（ていだん）という形だったんですが、もう1人の方の準備を待つ間、『おかけください』と言われたんですが、『私は待ってます』と直立不動で背筋もピンと伸ばして立って待ってました」と証言すると、パネリストのハイヒールリンゴは「このランクが座れへんかったら、気を使いません？ 誰も座れないですよね」と苦笑していた。