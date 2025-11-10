高橋海人、芝居で追い詰められ芳根京子にすがる「ああ、もうひとりの俺〜」
俳優の芳根京子、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が10日、都内で行われた映画『君の顔では泣けない』大ヒット祈願！公開直前トークイベントに登壇した。
【写真】幻想的…ゆったり談笑する高橋海人＆芳根京子
作家・君嶋彼方氏のデビュー作を実写化。高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった陸（芳根）、まなみ（高橋）。2人が15歳から30歳までお互いの姿のまま、さまざまな人生の岐路に立ちながらもときに衝突、ときに苦しみを分かち合いながら、必死に生きていく姿を描いた新しい“入れ替わりもの”となっている。
友達でも恋人でもない“共闘”する陸とまなみを演じた2人は互いに信頼しながら今作を乗り切ったそう。芳根は「『つらい』『ね？』という会話だけで心が楽になる。きっと陸とまなみもそうなんだろうな。2人にしかわからない悩みがある状況がリンクしていた」と役柄に共感する。
一方、芳根は今年の頭、別作品の撮影中に廊下で高橋とばったり遭遇した際を振り返り「（高橋が）その時もすごく戦ってたみたい。大変なシーンの撮影日だったようで、私を見て『ああ、もうひとりの俺〜』って近づいてきたんですけど…『もう違うよ、違う人生だよ、頑張ってね』って（笑）」とあっさりと返し、高橋は「そんな事言わないでください」とちょっぴり悲しげ。
芳根は「それくらいすごく戦った作品になりましたね」と晴れ晴れとした表情を浮かべ高橋も「共闘って言葉がふさわしい。抱えていた感情が一緒だった」と納得した。
「遠くから歩いていて笑い声が聞こえて『絶対、芳根ちゃんだ』ってわかって。だいぶ戦っていたので、すがる思いで」と当時の状況を振り返ると芳根は「すがられても今の状況がわからないから…頑張って、って応援するしかできないから…」と今作から離れ共闘関係も終了（？）。高橋は「もう終わったからさっぱりしています」と笑いながら応じていた。
