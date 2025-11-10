しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗において、PB「CLOSSHI（クロッシー）」のFIBER HEAT（ファイバーヒート）シリーズから、「あったかクリーン デオドラントブーツ」を販売開始する。

「FIBER HEAT」は「選べる、見つかる、暖かさ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、暖かい高機能素材の商品シリーズ。

「FIBER HEAT あったかクリーン デオドラントブーツ」は、寒い冬でも暖かく、消臭機能でにおわない、さらに防水・防滑機能も備えたブーツ。雨の日でも安心して履けるほか、冬の外出を快適にサポートする。

パンツスタイルに合わせやすいカジュアルタイプと、スカートスタイルにおすすめのエレガンスタイプの2種類を展開し、コーディネートに合わせて選ぶことができる。

足裏から発散される水分が繊維に吸着して発熱する素材を中敷き部分に使用している。繊維上の特定の細菌の増殖を抑制し、繊維が臭気成分と触れることで気になるニオイを減少させる。水が浸入しにくい設計で、足が濡れにくく快適な履き心地とのこと（接地面から4cm 4時間防水。完全防水ではない）。滑りにくい素材を靴底に使用している。なお、濡れたマンホールの上やタイルの上など路面状況によっては滑る。ふんわりクッションで足裏の負担を軽減する。

［小売価格］

カジュアルタイプ：2420円

エレガンスタイプ：2970円

（すべて税込）

しまむら＝https://www.shimamura.gr.jp/shimamura