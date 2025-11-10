¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷ BOX ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É13ÅÀ¥»¥Ã¥È¡¿¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹23ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä
¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤òÄÉµá¤·¼¡¤Î100Ç¯¤â¡Ö¤·¤ë¤·¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿¤Ï¡¢Æþ±à¡¦Æþ³Ø½àÈ÷ÍÑÉÊ¤Ø¤ÎÌ¾Á°½ñ¤¤ËÊØÍø¤Ê¥´¥à°õ¥»¥Ã¥È¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷BOX¡×¤Ë¡¢¿·¥»¥Ã¥È¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷BOX ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É 13ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷BOX ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ 23ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢11·î10Æü¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢Æþ±à¡¦Æþ³Ø½àÈ÷ÍÑÉÊ¤ÇÌ¾Á°½ñ¤¤¬É¬Í×¤Ê»ý¤ÁÊª¤ÏÌó500ÅÀ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷BOX¡×¤Ï¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÌ¾Á°½ñ¤ÍÑ¥´¥à°õ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Æþ³Ø½àÈ÷¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÊØÍø¤Ê¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×¡£¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷BOX ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É 13ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÎÂç¾®8ËÜ¤Î¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×¤È5ÅÀ¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷BOX ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹23ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Á»ú¡¢¥í¡¼¥Þ»ú¤ÎÂç¾®15ËÜ¤Î¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×¤È¡¢8ÅÀ¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¡£¥¤¥ó¥¤Ï¡¢¿å¤Ë¤Ë¤¸¤Þ¤ºÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤ÌýÀ¤ÎÀìÍÑ¥¤¥ó¥¤Ç¡¢»æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦ÉÛ¡¦¶âÂ°¡¦ÌÚ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤ËÂÐ±þ¡£¥Î¡¼¥È¡¢Äêµ¬¡¢±ôÉ®¤äÂÎÁàÉþ¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÆþ³Ø½àÈ÷»þ¤ÎÌ¾Á°½ñ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷BOX¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥ó¤È²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡Ö´ÊÃ±¡¦Áá¤¯¡¦¤¤ì¤¤¡×¤ËÌ¾Á°½ñ¤¤¬²ÄÇ½¡£2.5¡ß5mm¤«¤é10¡ß55mm¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¡¢Âç¾®8¥¿¥¤¥×¤Î¥´¥à°õ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀµÊý·Á¡Ê10¡ß10 Ð¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È°õÌÌ¤ÎÁ´35¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é³¨ÊÁ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¿å¤Ë¤Ë¤¸¤Þ¤ºÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤ÌýÀ¤ÎÀìÍÑ¥¤¥ó¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢»æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¶âÂ°¡¦ÉÛ¡¦ÌÚ¤Ë¤â²¡¤»¤ë¡£¥Î¡¼¥È¡¢Äêµ¬¡¢±ôÉ®¤äÂÎÁàÉþ¤Ê¤É¡¢Æþ³Ø½àÈ÷»þ¤ÎÌ¾Á°½ñ¤¤ËºÇÅ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷ BOX ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É 13ÅÀ¥»¥Ã¥È¡§1980±ß
¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥¹¥¿¥ó¥×Æþ³Ø½àÈ÷ BOX ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ 23ÅÀ¥»¥Ã¥È¡§2970±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï11·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿¡áhttps://www.shachihata.co.jp