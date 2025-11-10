ペッパーフードサービスは、同社初となるゴーストキッチン事業を開始し、その第1号店として「いきなりステーキ宅配専門笹塚店」を11月14日に開店する。深夜1時までの営業によって、実店舗では対応しきれなかった夜間の顧客層や新たなニーズの獲得を目指す。

新型コロナウイルスの影響によって、「いきなりステーキ」のデリバリー需要は大きく伸長した。外食自粛が明けた現在も、デリバリーサービスは継続的な成長を続けており、同社にとって重要な事業機会となっている。一方で、実店舗の営業時間内では対応しきれない深夜時間帯や、店舗が近くにない地域からのニーズも多く寄せられていた。また、昨今の出店コスト上昇を背景に、初期投資を抑えながら効率的にブランドを拡張できるゴーストキッチンモデルに注目。今回の新業態では、午後5時から深夜1時までの営業によって、仕事終わりの会社員や深夜帯の需要など、実店舗では対応出来なかった時間帯への対応を強化する。

今回開店する「いきなりステーキ宅配専門笹塚店」は、テイクアウトは実施せず、デリバリーに特化した“宅配専門店”として運営する。調理から配達までをスピーディに行うことで、店舗と同じ品質を保ちながら、自宅やオフィスで「できたての美味しさ」を楽しむことができる。

今後の展開としては、笹塚エリアでの運営を皮切りに、同社が運営する「かつき亭」や「かいり」など、複数ブランドを同一拠点から順次オープン予定。さらに、今後は首都圏を中心に複数拠点での展開を計画しており、地域特性に合わせたゴーストキッチンモデルの構築を目指す。

この新業態によって、外食と中食の中間領域である“宅配専門業態”を新たな事業の柱として育成し、より多くの消費者に同社ブランドの価値を届けていく考え。

［店舗詳細］

店舗名：いきなりステーキ宅配専門笹塚店

所在地：東京都渋谷区笹塚（※非公開型ゴーストキッチン）

開店日：11月14日（金）

営業時間：17:00〜26:00（LO／25:00）

販売形態：デリバリー限定（Uber Eats、出前館など対応予定）

ペッパーフードサービス＝https://www.pepper-fs.co.jp