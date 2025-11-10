

「リンクルショット メディカル セラム デュオ」3本セット

ポーラは、シワ改善有効成分ニールワン（三フッ化イソプロピルオキソプロピルアミノカルボニルピロリジンカルボニルメチルプロピルアミノカルボニルベンゾイルアミノ酢酸Na）を真っ先に（洗顔後の素肌に使用すること）顔全体にとどける美容液「リンクルショット メディカル セラム デュオ」を、通常2本セットのところ、発売1周年を迎える来年1月1日に、3ヵ月じっくりと使える3本セットとして数量限定で発売する。新年の幕開けに、来年が輝かしい1年となるよう、明日も、来月も、期待に満ちて過ごしたいという人に寄り添う限定セットになる。

「リンクルショット メディカル セラム デュオ」は、国内初（2024年3月に初承認）となる、2剤を自分で混合して使うシワ改善医薬部外品の美容液。ポーラは、気づきにくいものの顔の様々な部位に存在する、散在したシワがあること、そしてシワの一因である好中球エラスターゼが全顔に存在していることに着目。好中球エラスターゼの働きを抑え、シワを改善するポーラ独自開発の有効成分ニールワンを、心地よいうるおいと共に全顔に届ける処方を約8年かけて実現した。この1本でシワ改善ケアの他、ハリ・うるおい・弾力感を目指す。発売以来多くの消費者に体験してもらい、好評の声が寄せられている。パッケージには、新年の幕開けの祝賀ムードを紅白幕を想起させるモチーフを表現。1周年を迎えた「リンクルショット メディカル セラム デュオ」のシルエットを用いて、リンクルショットと共に「ホップ・ステップ・ジャンプ」と飛躍していくことを願ったデザインとなっている。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約470店舗・旗艦店「ポーラ ギンザ」・全国有名百貨店等ポーラコーナー91店舗を含む約2500店・日本国内空港免税店コーナー11店舗・ポーラ公式オンラインストアで取り扱う（2024年12月末時点）。

［小売価格］2万6400円（税込）

［発売日］2026年1月1日（木）

ポーラ＝https://www.pola.co.jp