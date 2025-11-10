「TWICEのモモちゃんみたい！」がーどまん、かわい過ぎる女装姿に驚きの声！ 「パッと見、美女」
人気YouTuberのふくれなさんの夫で同じくYouTuberのがーどまんさんは11月9日、自身のInstagramを更新。女装した姿を披露し、ファンから驚きの声が寄せられています。
【写真】がーどまんのかわい過ぎる女装姿
ファンからは「え？！って思ったけど可愛い（笑）」「全然がーどだと思わなかった」「何も知らんかったらほんまにわからんレベルや」「パッと見、美女」「女よりかわいいのやめて笑」などの声が。ほかにも「TWICEのモモちゃんみたい！」「薄目で見たらモモに似てる笑」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「女よりかわいいのやめて笑」がーどまんさんは、2枚の写真を投稿。「れなちゃんにメイクしてもらった」と、ふくれなさんがメイクしたことを明かしていますが、とても男性には見えないかわいらしい姿に変身しています。金髪のウィッグやファッションもお似合いです。
「修行しなかったロックリー」姿も披露3日の投稿では、ハロウィンコスプレ姿を披露。「修行しなかったロックリー」と、人気漫画『NARUTO -ナルト-』（集英社）のキャラクター「ロック・リー」にふんしています。ファンからは「クオリティ高すぎる笑」「ちゃっかり結婚指輪みせててかわいい」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
