【マクドナルド】ハッピーセット「ムーミン」「アニア」、11月14日から提供開始

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は11月14日、子ども向け商品『ハッピーセット』において、「ムーミン」「アニア」のおもちゃ第1弾(各3種)の提供を開始する。第1弾の提供は11月20日までで、21日からは第2弾(各3種)の提供に切り替わる。

また、11月15日(土)、16日(日)の2日間は、ハッピーセット「アニア」を1セット購入につき「アニア スペシャルDVD2025」が、ハッピーセット「ムーミン」を1セット購入につき「ムーミン シールブック」が、数量限定でプレゼントされる。

〈ハッピーセット「ムーミン」第1弾:11月14日(金)〜11月20日(木)〉

小説出版80周年を迎え、幅広い世代に親しまれてきた「ムーミン」が、ハッピーセットに3年ぶりの登場。ハッピーセット「ムーミン」は、日常生活で使って楽しめる実用的なおもちゃがラインアップ。どのおもちゃがもらえるかはランダムとなっており、選ぶことはできない。

◆リトルミイ ロールシール入れ

付属のロールシールをセットするとムーミンのキャラクターたちが描かれたシールが出てくるシールディスペンサー。シールを使い終わったら、マスキングテープなどを入れることもできる。

リトルミイ ロールシール入れ

◆ニョロニョロ ボートのヘアコーム

ニョロニョロをボートに立たせたり、横に寝かせてコームを収納したりすることができる。ニョロニョロの下には数字が描かれており、数字の当てっこ遊びができる。

ニョロニョロ ボートのヘアコーム

◆ムーミントロール はぶらしホルダー

切り株の中に歯ブラシを置くことができる歯ブラシホルダー。ムーミンが持つパネルは、裏と表で2種類の貝殻の絵柄が描かれており、歯磨きができたら、パネルをひっくり返して、「できた!」をパネルで表せる。

ムーミントロール はぶらしホルダー

〈ハッピーセット「アニア」第1弾:11月14日(金)〜11月20日(木)〉

株式会社タカラトミー原作のアニメ「アニアキングダム」の恐竜や動物たちの手足や口を動かして遊べる、手のひらサイズのおもちゃがハッピーセットに登場。各キャラクターのポーズはハッピーセット限定のオリジナルデザインで、ゴールドやメタリックなど特別なカラーリングを採用。さらに、ハッピーセットでしか手に入らないマクドナルドオリジナルの「マクドレックス(ティラノサウルス)」も登場する。どのおもちゃがもらえるかはランダムとなっており、選ぶことはできない。

◆ダーク･フレイム(ティラノサウルス)

ダーク・フレイム(ティラノサウルス)

◆スピン(スピノサウルス)

スピン(スピノサウルス)

◆レオニー(ライオン)

レオニー(ライオン)

フィギュアに加えて恐竜や動物たちの特殊能力が描かれたキャラクターカードがセットになっており、それぞれの生態や特徴を学ぶこともできる。キャラクターカードの裏面に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、デジタルゲーム「ルッタの大冒険」が楽しめる。

「ルッタの大冒険」

〈11月15日、16日の2日間は「アニアDVD」「ムーミンシールブック」も登場〉

11月15日(土)、16日(日)の2日間は、ハッピーセット「アニア」を1セット購入につき「アニア スペシャルDVD2025」が、ハッピーセット「ムーミン」を1セット購入につき「ムーミン シールブック」が数量限定でプレゼントされる。

◆アニア スペシャルDVD2025

「アニア」のお楽しみ映像がたくさん入ったマクドナルドオリジナルのDVD。動画クリエイター「フィッシャーズ」を声優に迎えたコラボレーション動画も収録。

アニア スペシャルDVD2025

◆ムーミン シールブック

ムーミンやしきのダイニングやお部屋をモチーフにしたシールブック

ムーミン シールブック

〈ハッピーセット「ムーミン」第2弾:11月21日(金)〜11月27日(木)〉

◆ムーミンママ シルエット型押しスタンプ

台座下の蓋に付属の紙をセットし、押すとエンボス加工でムーミンの絵柄が浮き出るスタンプ。紙は3枚ついており、3つの言語(日本語/英語/フィンランド語)で「ありがとう」と書かれている。

ムーミンママ シルエット型押しスタンプ

◆ムーミンやしき ペンスタンド

ムーミンやしきをモチーフにした鉛筆立てで、鉛筆やペンを差すことができる。屋根を回転させると、3つの窓から見えるイラストが切り替わる。

ムーミンやしき ペンスタンド

◆スナフキン バックパックメモホルダー

バックパック(リュックサック)に小物を入れて持ち運ぶことができ、バックパックを開けるとメモスタンドになる。付属のペーパーシートを広げるとムーミンの世界観を楽しむことができる。

スナフキン バックパックメモホルダー

〈ハッピーセット「アニア」第2弾:11月21日(金)〜11月27日(木)〉

◆マクドレックス(ティラノサウルス)

マクドレックス(ティラノサウルス)

◆モーサ(モササウルス)

モーサ(モササウルス)

◆ルッタ(コツメカワウソ)

ルッタ(コツメカワウソ)

〈「ムーミン」とは〉

「ムーミン」は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ･ヤンソンによってうみだされたキャラクター。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は60か国語以上で翻訳出版され、世代を超えて多くの人に愛されている。

【クレジット】

(C) Moomin Characters

〈「アニア」とは〉

「アニア」は、株式会社タカラトミーが2013年から発売している手のひらサイズの動かして遊べる動物フィギュアシリーズ。「動物の特徴や種類を知りたい」という子どもの知的好奇心を刺激する“立体動物図鑑”として親子で一緒に楽しめる。“動かして遊べる動物フィギュア”をコンセプトに、「手のひらサイズ」「特徴的な部分が動く」「こだわりの造形」といったポイントが好評なおもちゃ。

【クレジット】

(C) TOMY

〈「ハッピーセット」とは〉

「ハッピーセット」はマクドナルドの子ども向けメニューとして、1987年から販売している(登場時の名称は「お子さまセット」)。「ハンバーガー」や「チキンマックナゲット」などのメインメニューと、「えだまめコーン」「サイドサラダ」といったサイドメニュー、ドリンク、おもちゃ(または絵本･図鑑･マンガ)をセットにしたもの。数種類のサイドメニューとドリンクから選ぶことができ、組み合わせは250通り以上。ハッピーセットの店頭価格は税込510円〜。デリバリーや一部店舗では価格が異なる。

「ハッピーセット」のおもちゃは、子どもの発達支援の専門家とともに、テーマに沿って開発している。