ダウンタウンの松本人志さんが、有料ウェブコンテンツ「ダウンタウンプラス」で活動を再開した。地上波よりも厳しいコンプライアンスを求められない配信コンテンツは今後どうなっていくのか。ネットメディア編集者の城戸譲さんは「芸能人や制作陣には魅力的に映るが、好調を維持できるかというと疑問が残る」という――。

■「ダウンタウンプラス」はエンタメの治外法権になり得るか

「ダウンタウン」の松本人志さんが、吉本興業が新たに始めた動画配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で芸能活動を再開した。テレビ業界は、コンプライアンス意識の高まりや、コーポレートガバナンス（企業統治）の順守を背景に、松本さんの復帰に厳しい姿勢を保っている。そこで今回は「ダウンタウンプラスは、エンタメの治外法権になり得るのか」という視点から、その成否を考えてみたい。

ダウンタウンプラスは2025年11月、松本さんによる生配信からサービスを開始した。2023年末に『週刊文春』が報じた疑惑を受けて、松本さんは文藝春秋などを相手取り訴訟を行うことを理由に、芸能活動を休止。約1年10カ月ぶりの表舞台とあって、ファンのみならず、多くの人々から注目を集めた。

しかしながら、松本さんに対する風向きは、依然として強い。なかでも強固な姿勢を見せているのがフジテレビだ。「酒のツマミになる話」をめぐる一件は、松本さんを取り巻く“テレビ業界の現状認識”を強く感じさせるものだった。

同番組の10月24日放送分は、ハロウィーン直前とあって、出演者がコスプレ姿で出演する内容が予定されていた。しかし当日になって、過去回の再放送に差し替えられてしまう。一部報道によると、千鳥の大悟さんが、前任MCである松本さんのコスプレをしていることを、フジ上層部が問題視したとされる。これを受けて、千鳥は番組降板を申し入れ、結果的に年内での番組終了が決まった。

■演者とテレビ局との「コンプラ意識の相違」

現状では「コスプレが差し替え理由か」の真相はわからない。番組公式サイトでは、「再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更になりました」といった、極めて抽象的な説明しかなされていない。

しかし、フジの「再生・改革の取り組み」が、元SMAP中居正広さんの件に端を発したことを考えると、なんらかのコンプライアンス上の懸念が理由だと考えるのは、想像に難くない。また「連携に不十分な点があった」というのも、要するに制作現場と他部署（それが上層部とは限らないが）の間に、意識の相違があったことを指すのだろう。

あくまで想像の域を出ないが、現場の「これはオモシロで処理できるだろう」が、フジテレビ全社的な認識ではなかったと考えられる。たしかに、この時点で松本さん本人の口から、しっかりとした説明がなされていないため、企業としての判断はそれなりに妥当だったと感じる。ただ、ここまでこじれる前に、せめて収録前後の時点で、対応できなかったのか。この部分においては、フジ側を擁護するのは極めて難しい。

■「コンプラを気にしなくてもよい場」は魅力的

松本さん本人だけでなく、そのコスプレであっても敬遠されているのであれば、テレビへの復帰はまだまだ先になるだろう。しかしながら、一連の対応を見て、もどかしさを覚えている制作スタッフや出演者も少なくないはずだ。

そんな作り手サイドの需要に応えられる舞台として、今後ダウンタウンプラスに希望を見いだす人々がいてもおかしくない。「コンプラを気にせず、ノビノビと制作できる場」でありながら、話題性と制作資金はそれなりに確保できていると推察されるからだ。

先ほどから書いているように、松本さんは現状、テレビ局にとって「コンプライアンス上の懸念が晴れていない」と判断されている。だからこそ「酒のツマミ」は放送見送りになった。

しかし、この対応がむしろ「令和のテレビ村における“因習”」との認識を定着させ、それに左右されない新天地の価値を、相対的に上げたのではないか。つまりは「エンタメの治外法権」としての存在感を増したのだ。

■古き良きバラエティーは芸人や制作スタッフにとっての「楽園」

こうした背景もあって、「もう地上波テレビで楽しい番組は作れない」と見切りを付けて、芸人や制作スタッフの楽園として、ダウンタウンプラスに移籍する未来も考えられる。心地よい空間で、「古き良きバラエティー」へ回帰しようという動きだ。

すでに、その一端は見えている。ダウンタウンプラスには「大喜利GRAND PRIX（グランプリ）」という独自コンテンツがあるが、これはフジで松本さんが出演していた「IPPONグランプリ」を想起させる。コンセプトは保ちつつ、枠組みだけを変えるスタイルは容易に考えられる。

こうした動きに対して、本来であれば、フジ以外のテレビ局が対応できればいいのだろう。ただ放送局は許認可制なこともあって、「守りすぎ」とも思える安全策をとる必要がある。今後もし緩和されたとしても、それには限度がある。

■「ダウンタウンプラス」が持つコンテンツ以外の顔

制作陣が理想郷だと感じる理由は、コンプラ面だけでない。コンテンツづくりにおいて欠かせない資金面でも、斜陽のテレビ産業より明るく見えそうだ。吉本興業は8月、数十億円規模のコンテンツファンドを組成したと発表している。番組フォーマットの海外展開も視野に入れており、「企画の実験場」としての役割は、確実に期待されているだろう。

そのモデルケースとして、ダウンタウンプラスは位置づけられるはずだ。会員制サービスに加えて、U-NEXTやABEMAといった他社プラットフォームでも配信（生配信などを抜いた形での月額オプション）していることが、その一例だ。

つまりダウンタウンプラスは、プラットフォーマーであると同時に、制作会社であり配給会社でもある。こうした点でも、枠にとらわれない表現を求める芸能人や制作陣にとっては、魅力的に映るのではないだろうか。

■芸人の駆け込み寺か、モラルの墓場か

このような背景もあり、今後しばらくはダウンタウンプラスを中心とした配信コンテンツに「逃避」する動きが相次ぐだろう。しかし、かといって成功するとは限らない。むしろ、このまま行けば、ある程度のところで鈍化すると思われる。

その理由は、現代人の興味が細分化されていることにある。「テレビ黄金期を再び」と野望を抱いても、そもそもそれが受け入れられないご時世なのだ。筆者のようなアラフォーより上の世代は楽しんだとしても、Z世代には刺さらない。それゆえに、いつか「オワコン（終わったコンテンツ）」と化す時期が来てしまう。

また、どれだけ面白いコンテンツでも、「これってどうなの？」といった疑問が頭をよぎるような内容であれば、すぐに炎上につながってしまう。法的には問題がなくとも、倫理的に懸念があれば、批判の的になるからだ。

新天地を求めて、ネットの海へと挑む。そんな芸人やスタッフが行き着く先は――「コンプラ過剰社会における駆け込み寺」か、それとも「モラルの墓場」だろうか。

