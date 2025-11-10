【天然本マグロが無料？】食べ飲み放題（3,300円）を頼めば「追加料金なし」で本マグロも食べ放題になる　人気居酒屋でキャンペーン開催

3,300円の食べ飲み放題プランを注文すると、「天然本マグロ食べ放題」が「追加料金なし（無料）」でついてくる…そんな特別キャンペーンを展開しているのは、株式会社おすすめ屋が運営する「おすすめ屋PREMIUM 名古屋駅店」。期間は、2025年11月10日(月)から12月9日（火）まで。※文中価格は全て税込表記

特別キャンペーンのため、200キロ以上の厳選された天然の本マグロを仕入れた「おすすめ屋PREMIUM」。今回の天然本マグロメニューである「中トロ刺身」「赤身刺身」「中落ちネギトロ」は、各日100食限定（日〜木曜日限定）で提供するという。ちなみに、3,300円の食べ飲み放題プランだけでも、豪華海鮮や九州豚骨おでん、豊富な種類のドリンクなど全140品のメニューが楽しめる。

本マグロを盛り合わせで提供

〈“天然本マグロ”が食べ放題〉

◆本マグロ中トロ刺身

ほどよい脂乗りの中トロは、とろける口どけと後味のキレの良さが魅力。上品な脂の甘みと豊かなコクが楽しめる人気部位。

◆本マグロ赤身刺身

特徴は、旨みがぎゅっと凝縮された濃い味わい。しっとりとした舌ざわりと香り高い後味は、本マグロならではの満足感が得られるという。

◆本マグロ中落ちネギトロ

濃厚な旨みとふくよかな甘みが味わえる贅沢な一品。本マグロの骨まわりに付いた希少部位“中落ち”を丁寧にすき取り、仕上げたという。

※すべての盛り合わせは、3,300円の食べ飲み放題プランの中で楽しめる

※盛り合わせの刺身は中トロもしくは赤身のどちらかに

【期間限定メニュー】

天然本マグロの盛り合わせ・食べ放題

【提供期間】

2025年11月10日（月）〜12月9日（火）日曜日〜木曜日限定 ※1日100食限定

【料金】

140品食べ飲み放題コース 3,300円

【実施店舗】

おすすめ屋PREMIUM名古屋駅店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-24 名駅司ビル5F

※当日の提供数が上限に達した場合は、終了となる

※仕入れ状況等により内容が変更・中止となる場合あり

■「おすすめ屋PREMIUM 」

3,300円の食べ飲み放題プラン（全140品）が人気の「おすすめ屋PREMIUM」。鮮度抜群の海鮮逸品や10種類以上の九州豚骨おでんが楽しめるとSNSなどでも評判の居酒屋。大盛りいくらの海鮮升盛りや、ほろっと崩れるような食感が魅力の厚切り茹でタン、おでんのスープを生かした豚骨ラーメン、じゅわっと旨味が広がる自家製唐揚げ、店で焼き上げる特製出汁巻きなどの本格メニューは、幅広い世代に支持されているという。