¡Úµð¿Í¡ÛÃæÀîâ«ÂÀ¡¡¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤·¤é½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë
¡¡µð¿Í¤ÎÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆÅÙ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ïº£µ¨¡¢£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££²¾¡£´ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£´¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£±£µ»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î£¸·î¡£¼èÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢°ì·³¤Ç¤½¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£ÃæÀî¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë¤Þ¤À»þ´Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤·¤é¡ÊÃÎ¤é¤»¤¬¡Ë½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ñÆâ£Æ£ÁÀë¸À¤Î´ü¸Â¤Ç¤¢¤ëÍâ£±£±Æü¤Þ¤Ç½Ï¹Í¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£´£±¡£º£µ¨¤ÎÇ¯Êð¤Ï£¸£µ£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¿ÍÅª¡õ¶âÁ¬¤ÎÊÝ¾ã¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤£Ã¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£