TWICEモモ、姉・hanaとの2ショットが話題「遺伝子が強すぎる」「最強姉妹」
【モデルプレス＝2025/11/10】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）の姉でダンサーのhanaが11月9日、自身のInstagramを更新。モモとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】TWICEモモ「遺伝子が強すぎる」美人姉との2ショット
hanaは「お誕生日おめでとうっっ！！」と同日に29歳の誕生日を迎えたモモにメッセージを送り、仲良くピースサインを決めた姉妹ショットを投稿。 カジュアルなタンクトップ姿で寄り添う2人は、肩やデコルテの美しいラインを披露している。
この投稿には「美しすぎる2人」「遺伝子が強すぎる」「最強姉妹」「ビジュ爆発」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
