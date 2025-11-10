モモ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/10】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）の姉でダンサーのhanaが11月9日、自身のInstagramを更新。モモとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆TWICEモモ＆姉・hanaの2ショット公開


hanaは「お誕生日おめでとうっっ！！」と同日に29歳の誕生日を迎えたモモにメッセージを送り、仲良くピースサインを決めた姉妹ショットを投稿。 カジュアルなタンクトップ姿で寄り添う2人は、肩やデコルテの美しいラインを披露している。

◆「最強姉妹」「ビジュ爆発」と反響


この投稿には「美しすぎる2人」「遺伝子が強すぎる」「最強姉妹」「ビジュ爆発」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

