日本メジャー参戦“パーフェクトバニー”は最多勝！賞金女王は誰の手に…？韓国女子ゴルフ2025年総決算

2025年シーズンの韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーが終了した。史上最大規模の賞金総額約346億ウォン（日本円＝約36億円）、全31大会におよぶ1年間の戦いで輝きを放ったゴルファーは一体どの選手だろうか。

【写真】韓国女子ゴルファー、大胆なプライベートSHOTに釘付け！

まず、2025年の韓国女子ツアーで“最高の活躍”を見せた選手にはユ・ヒョンジョ（20）が挙げられる。

プロ転向1年目の昨季にメジャー大会「KB金融スターチャンピオンシップ」優勝で新人王に輝いた彼女は、今季も同大会を制覇。韓国女子ツアー史上初めて、ルーキーイヤーから2年連続でメジャー大会の王座を守った選手となった。

ほかにも準優勝3大会、3位3大会を含む計19大会でトップ10入りし、年間MVPに相当する「大賞」受賞を残り1大会時点で早期に確定。前年度の新人王が翌年の大賞に選ばれる史上7人目の選手となり、さらには2021年シーズンのジャン・ハナ（33）以来4年ぶりに「60台」で平均ストローク賞を獲得。まさに今季No.1級のパフォーマンスでギャラリーを沸かせた。

（写真提供＝KLPGA）ユ・ヒョンジョ

ただ、大賞以外の主要タイトルはシーズン終盤まで競争が続いた。特に賞金ランキング、新人王、最多勝では熾烈な首位争いが展開され、最終戦でようやく各タイトルの受賞者が決まった。

賞金女王には総額13億4152万3334ウォン（約1億4285万円）のホン・ジョンミン（23）が選ばれ、自身初の同タイトル獲得に成功した。2位はノ・スンヒ（24）で13億2329万9754ウォン（約1億4091万円）、3位はユ・ヒョンジョで12億7780万2481ウォン（約1億3607万円）、4位はパン・シンシル（21）で11億4693万1420ウォン（約1億2212万円）と、1位から4位までの差がわずか約1億9000万ウォン（約2023万円）という稀に見る接戦となった。

（写真提供＝KLPGA）ホン・ジョンミン

（写真提供＝KLPGA）ソ・ギョリム

人生で一度だけ受賞のチャンスがある新人王にはソ・ギョリム（19）が選ばれた。今年10月以降の出場大会で準優勝2回、トップ10入り3回とルーキー離れの成績で、合計1468ポイントで次点のキム・シヒョン（19／1393ポイント）、ソン・ウナ（23／1354ポイント）らを抑えた。

（写真提供＝KLPGA）イ・イェウォン

なお、最多勝は今年9月の日本ツアーメジャー「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」に出場した“パーフェクトバニー”ことイ・イェウォン（22）をはじめ、パン・シンシル、ホン・ジョンミンの3選手が獲得。いずれも大会3勝を収めていた。