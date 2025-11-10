ÆñÌ±¿½ÀÁÃæ¥«¥á¥ë¡¼¥ó¿Í¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¹ñÇåÄóÁÊ¡ÖÆþ´É¿¦°÷¤ËÊÛ¸î»Î³èÆ°¤òË¸³²¤µ¤ì¤¿¡×
Æþ´É¿¦°÷¤ËÊÛ¸î»Î³èÆ°¤òÁÈ¿¥Åª¤ËË¸³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁÃæ¤Î¥«¥á¥ë¡¼¥ó¿Í¤ÎÂåÍý¿Í¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÊÛ¸î»Î¤¬¡¢¹ñ¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢¹ñ²ÈÇå½þË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É660Ëü±ß¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡£ÄóÁÊ¤Ï11·î7ÆüÉÕ¡£
¡üÉÔµö²Ä½èÊ¬¤ÎÏ¢Íí¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î±Ñ¸ì·÷ÃÏ°è¤ÇÂ³¤¯À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÇ÷³²¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢10·î7Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Æþ¹ñ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÅìµþÆþ´É±©ÅÄ¹Á¶õ¹Á»Ù¶É¤ËÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢³°Éô¤È¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òË×¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¶¹ð¤ÎµÈÅÄ¹¬°ìÏºÊÛ¸î»Î¡ÊÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¡Ë¤é¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½êºß³ÎÇ§¤äÌÌ²ñ¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Æþ´ÉÂ¦¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¡×¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÌÌ²ñ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÂåÍý¿Í¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÆñÌ±Ç§Äê¿½ÀÁ¤â¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¿ôÆü¤ÇÉÔµö²Ä½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÂåÍý¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ÎÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷´Ô¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡üÆþ´É¿¦°÷¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ç°¼Á¤Ê¤â¤Î¤À¡×
¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢Æþ´É¿¦°÷¤¬¡Ê1¡ËÆñÌ±Ç§Äê¿½ÀÁ½ñ¤Î¸òÉÕ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÃÙ¤é¤»¤¿¤¦¤¨¤ÇÉÔµö²Ä½èÊ¬¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¡Ê2¡Ë°ÛµÄ¿½Î©¤Æ¤ä¼è¾ÃÁÊ¾Ù¤Ê¤É¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦ÌÜÅª¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼×ÃÇ¤·¤ÆÁ÷´Ô¼êÂ³¤ò¿Ê¤á¤¿¨¡¨¡¤È¼çÄ¥¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¿¦Ì³¿ë¹Ô¤òÂº½Å¤»¤º¡¢ÊÛ¸î»Î³èÆ°¤òË¸³²¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¡ÖÁÈ¿¥Åª¡×¤«¤Ä¡Ö°¼Á¡×¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ö¼ÕÎÁ600Ëü±ß¤ÈÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ60Ëü±ß¤Î·×660Ëü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£