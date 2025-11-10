「インスタントラーメンは鍋のまま食べる」知英が語る、韓国の食で欠かせないコト・モノ

韓国には、「ご飯を食べないと力が出ない」という意味を持つ「パプシム（ご飯の力）」という言葉があり、韓国ではご飯を食べることが大事にされていると、インタビュー連載第14回の前編で語ってくれた知英さん。後編でも引き続き、韓国の「食」についてお聞きし、韓国ドラマや映画で食べているシーンをよく見かけるインスタントラーメンのことや、韓国の家庭料理に欠かせない調味料のことなどを伺った。

日本滞在中に韓国料理が食べたくなったら…

韓国にいる間は、母の手作りキムチを食べている知英さん。日本のスーパーにもさまざまな種類・メーカーのキムチが売られているが、日本滞在中に知英さんが食べるとしたら？ そして韓国料理が食べたくなったときはどこへ行く？

「日本でキムチが食べたくなったら……韓国に帰るまで我慢します（笑）。まだ『これだ！』と思える味を見つけられていないので。日本でもあちこちの韓国料理屋さんに足を運んでいるのですが、残念ながらまだ理想のキムチには出会えていません。いつか見つけられたらいいなと思っています。

日本滞在中に韓国料理が食べたくなったときは、韓国に本店があるチェーン店に行くことが多いです。チェーン店なら韓国も日本も、それほど味が変わらないからです。たとえば、チムタク（甘辛い醤油ベースで鶏を炒めた料理）。私は先日、明洞などにあるチェーン店のチムタクを新大久保で食べました。

あとは、以前KARAの打ち上げでも行ったことのある、赤坂の『ヌルンジ』。最近は行けていないのですが、ここは韓国の人がやっているお店で、本場に近い味が楽しめます。ちなみにヌルンジとは『おこげ』を意味します」

韓国の家庭の冷蔵庫に必ずある調味料

日本の家庭に必ずある調味料といえば、味噌、しょうゆ、酢、ソース、マヨネーズ、ケチャップなどが思い浮かぶ。韓国ではどんなものが常備されているのだろう？

「韓国の家庭の冷蔵庫に絶対にある調味料といえば、まずは日本の方にも馴染みのある『コチュジャン』。もち米や唐辛子などをブレンドしてペースト状にした発酵調味料で、甘辛い味がします。ビビンバや炒め物によく使います。

お味噌を意味する『テンジャン』も必ずありますね。日本の味噌とは少し風味が違いますが、同じく大豆を原料とした発酵食品です。

あとは甘辛い合わせ味噌の『サムジャン』。サムは包むという意味で、ジャンは醤油や味噌を意味します。このサムジャンは、お肉やお刺身などにつけて食べたり、葉野菜でお肉などを巻いて食べるときにもつけます。

この3つは私の家の冷蔵庫にも入っています。あとは『コチュカル』と呼ばれる唐辛子の粉でしょうか。チゲを作る際に欠かせませんし、料理に辛味を加えたいときにパパッと入れられるので使い勝手がいいのです。

これらはどれも日本でも手に入る調味料で、メーカーによって味も微妙に違うもの。ぜひ各メーカーのものをトライして、好みの味を見つけてみてください」

インスタントラーメンは袋タイプが一番

FRaU webの連載で、韓国の人気歌手のソン・シギョンさんが「インスタントラーメンを嫌いな韓国人はいない。韓国人の血にはインスタントラーメンが流れている」と熱い愛を語っていたインスタントラーメン。知英さんも「わかります〜！」と笑顔を見せる。

「ソン・シギョン先輩がおっしゃっていることは正しいです（笑）。韓国ではお金持ちも庶民もインスタントラーメンを食べますし、私も大好きです。しかもカップラーメンではなく、袋に入ったインスタントラーメンが一番。夜食で食べたいメニューNo.1です。

インスタントラーメンには辛いものも辛くないものもありますが、私は辛いのが好きですね。小さな子どもは辛いラーメンは食べられないので、お母さんが水ですすいで辛味を取ってからあげたり、それくらいみんなが食べているものです。

よくドラマで小さめの鍋でラーメンを作り、鍋ごとテーブルに運んで食べるシーンがありますよね？ あれはリアルです（笑）。日本ではインスタントラーメンを作ったら器に移して食べると思いますが、韓国では鍋のまま食べるのが一般的になっています。

鍋のフタをお皿代わりにして、フーフー冷ましながら食べる人もいれば、お皿に取り分けて食べる人もいます。でもわざわざ器に盛りつけて食べることはしないです。なので、ラーメン用の小鍋は、どこの家にも絶対にあると思います。

インスタントラーメンのお供として欠かせないのはキムチ。ちなみにジャジャン麺（黒味噌ベースの甘辛いソースを中華麺にからめたもの）を食べるときはキムチではなく、『タンムジ（たくあん）』や生の玉ねぎがセットになっていて、甘辛いジャジャン麺の口直し、箸休め的な役目を担っています。韓国に来たらぜひ、本場のジャジャン麺も味わってみてください」

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などの作品に出演。ソロアーティスト・JY としても活動。

